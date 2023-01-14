2月1日從台大退休 柯文哲：要專心整頓混亂的黨務

民眾黨主席柯文哲昨天在臉書宣告將提前一年退休，下一步備受矚目，柯文哲今天受訪表示，退休正式生效日是2月1日，之後會到基金會工作，以前根本沒時間處理黨務工作，感覺非常混亂，將下來將會專心整頓黨務工作。

柯文哲昨天在臉書宣布提前一年退休，笑稱如果留下來會帶給大家很多困擾。柯文哲表示，現在的心情就像哥倫布，航向未知的未來。

柯文哲今日跟黃珊珊一起出席民眾黨「春聯揮毫公益活動」，柯文哲受訪表示，其實不算提前退休，正式生效是2月1日，因為台大醫院一年要退休只有兩個時間，別是2月1日和8月1日，辦理退休還有一些事務要辦。

對於退休後是否要到基金會上班，柯文哲說，不是上班，是開始工作，還有黨務要整理，以前一周只有2個小時處理黨務，黨務感覺上非常混亂，所以現在要專心來整理很多工作。

至於未來是否再與黃珊珊合作，柯文哲說，跟黃珊珊隨時合作，也會跟所有人合作，團結一切可團結之力量。