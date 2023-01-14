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立法院議政園區轉型 游錫堃：大博物館明年中營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓前今舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓前今舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。記者趙容萱／攝影

立法院游錫堃今宣布，今年是台中霧峰立法院民主議政園區轉型關鍵年，啟動大博物館計畫。統整園區內的議事大樓，以及議政博物館更新軟硬體，展示台灣民主議政發展，預計明年中正式營運，開放民眾免費參觀。

立法院民主議政園區連7年舉辦迎春揮毫，今邀南投縣政府文化局長林榮森等10名書法名家現場揮毫200份春聯，供民眾索取。游錫堃、立法院副院長蔡其昌主持，分別以「民主春風吹大地，議政諧和壯台灣」春聯，祝福大博物館計畫順利推動，國會議事和諧，齊心壯大台灣。

游錫堃說，立法院民主議政園區前身為台灣省議會，在台灣民主化扮演關鍵角色，立法院自2019年全面承擔活化園區的責任後，即致力於園區古蹟保存、設施改善以及空間開放，今年是園區轉型過程中最關鍵的一年，大博物館計畫正式展開，提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。

蔡其昌說明，游錫堃上任以來，全力支持園區活化，並指派他任召集人，陸續完成道路修繕、步道連結，高爾夫球練習場改造為民主草坪，議員會館委外由霧峰區農會經營，設置民主時刻館等。

蔡其昌指出，今年啟動的大博物館計畫是「穿著衣服改衣服」，議事大樓現有民主時刻館、辦公空間，把辦公區域集中到朝琴館，建置展示台灣議政發展的博物館，議政博物館結合數位科技升級軟硬體及服務，工程期間民主時刻館、議政博物館仍對外開放參觀，預計明年初試營運，明年中正式營運。

立法院議政博物館館長白智榮說，立法院議政博物因有提供假日免費參觀，去年有近5萬人次參觀人潮，創下開館新紀錄。

今天現場還有畫糖、棉花糖限量免費與民眾分享，富有兔年意象的好運紅包袋、方形春聯絹印體驗活動。中區國稅局、台中市政府地方稅務局大屯分局到場稅務宣導，大屯分局提供50組新春開運福袋，捐贈20張雲端發票或40張紙本發票即可兌換1袋。

台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓前今舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議事大樓前今舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議政博物館。記者趙容萱／攝影
台中霧峰立法院民主議政園區議政博物館。記者趙容萱／攝影

博物館 立法院 游錫堃

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