賴清德掌黨主席首要除台南黑金？陳亭妃：期待新氣象

副總統賴清德即將接任民進黨主席，據新系人士透露，黨秘書長將由熟悉南部政治生態的許立明接掌，上任後首要處理「台南黑金」難題，對此，曾向蔡英文總統、副總統賴清德喊話「救救台南」的立委陳亭妃表示，期待1月18日黨主席、秘書長全新組合能為黨帶來新氣象，讓民進黨在2024能擺脫黑金陰霾。

民進黨主席明天補選，賴清德今晚將在東區關帝殿舉辦最後一場「向黨員報告」座談會，本命區籠罩黑金疑雲，如何整頓「改造」，成了上任後首要面臨的棘手問題。

陳亭妃今受訪時表示，1月18日之後，主席、秘書長都是全新組合，2022九合一大選民進黨落敗，黨務檢討認為可能就是黑金問題，是否能夠在2024大選擺脫黑金陰霾很重要，尤其大家焦點都在台南，許立明過去在高雄與陳菊是好夥伴，希望能帶來不一樣的改革，期待黨有新氣象、新未來。