民進黨明天補選黨主席 陳其邁：提高投票率支持賴清德

民進黨黨主席補選明天登場，代理主席高雄市長陳其邁表示，一般同額競選或補選的投票率都是低一點，鼓勵所有黨員出來投票，用實際參與黨的改革，用提高投票率來表達對新任黨主席的支持。

民進黨15日舉行黨主席補選，候選人僅副總統賴清德一人。高市黨部指出，高雄市黨員有效選舉人數計有50654人，全市共設七個投開票所。黨部主委許智善呼籲黨員同志踴躍投票，讓民進黨重新站起，讓台灣更好。

針對明天將登場的主席補選，代理黨主席陳其邁表示，一般同額競選或補選的選舉，投票率都會比較低一點，鼓勵所有的黨員出來投票，用投票來實際參與黨的改革，來表達基層的心聲。

陳其邁說，現在是民進黨需要團結的時刻，賴清德副總統願意承擔，勇於接受未來整個黨務改革，相信這也是黨共同的期待，鼓勵大家踴躍投票，提高投票率，也表達對於新任黨主席的支持。

高雄市黨部指出，全市5個據點設立7 個投開票所，第一投開票所：高雄市政府鳳山行政中心大禮堂（鳳山區光復路二段132號）。第二投開票所：國立岡山高級農工職業學校（高雄市岡山區岡山路533號）。第三投開票所：旗山區鼓山國小（旗山區延平一路111號）。第四、五投開票所：高雄北區龍華國小(鼓山區大順一路858號)。第六、七投開票所:高雄南區獅甲國小(前鎮區中山三路45號），投票時間為上午8時至下午4 時止。