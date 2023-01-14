台美貿易倡議首度台北舉行 我盼爭取加速簽訂協議

台美21世紀貿易倡議今天起至17日在台北舉行第二回合談判，我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，美方則由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領逾20人來台。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，此次鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪汙和良好法規等4項議題，期盼談判能有好的進展。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過大小不同會議追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

此次美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊前來，我方則是由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席，此次談判地點就選在經貿辦。

鄧振中今天一早現身會議現場受訪表示，經過長時間努力，事情都正按部就班一步步進行，雙方對觀念性的討論意見相當一致，上次所談判的四項議題已經有文本草案出爐，這次討論將按照文本逐一進行。

鄧振中說，雙方很多部分都有一致的看法，但許多細節還需要進一步討論，所以促成此次會議，美方相當重視，我方也已經充分準備，今天是談判的首日，這幾天談判的狀況現在無法預測，但期待會有好的進展。

鄧振中說，台灣目標從未改變，就是希望在今年底能簽署BTA（雙邊貿易協定），會先處理4大優先議題，再逐步往前推進，從此觀點來看可說滿順利的，但時間點目前仍難以預料。