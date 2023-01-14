高嘉瑜遭嗆 陳其邁：講話大聲及回應直接是民進黨特色

民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今天上午到大港保安宮發兔年小紅包，針對立委高嘉瑜遭黨員嗆聲風波，陳其邁表示，黨內公職講話大聲及回應直接是民進黨特色，不過任何發言都應該基於事實。

民進黨立委高嘉瑜日前出席黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會遭支持者嗆聲，要求下台，為此高在立法院受訪時委屈泛淚。