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高嘉瑜遭嗆 陳其邁：講話大聲及回應直接是民進黨特色

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早在保安宮發兔年小紅包。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早在保安宮發兔年小紅包。記者徐白櫻／攝影

民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今天上午到大港保安宮發兔年小紅包，針對立委高嘉瑜遭黨員嗆聲風波，陳其邁表示，黨內公職講話大聲及回應直接是民進黨特色，不過任何發言都應該基於事實。

民進黨立委高嘉瑜日前出席黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會遭支持者嗆聲，要求下台，為此高在立法院受訪時委屈泛淚。

陳其邁今早在三民區保安宮發新春紅包，針對高嘉瑜事件受訪。他表示，民進黨是一個多元民主的政黨，黨內公職講話會比較大聲一點，支持者、黨員在回應或講話也會很直接，這是民進黨的特色。不過，任何發言應該要基於事實，發言裡面不基於事實或任意發言，要按照民進黨或黨團相關運作規範來處理，這個也是民進黨大家的共識。

針對高嘉瑜事件，民進黨代理黨主席陳其邁認為（左三）黨內任何發言都要基於事實。記者徐白櫻／攝影
針對高嘉瑜事件，民進黨代理黨主席陳其邁認為（左三）黨內任何發言都要基於事實。記者徐白櫻／攝影

民進黨 高嘉瑜 陳其邁

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