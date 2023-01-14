余正煌是否被整肅？王鴻薇：進立院值得了解、追查
對新竹市前市長林智堅抄襲台大國發所學長余正煌論文一案，國安局長陳明通稱其「冤案」。對此，國民黨立委當選人王鴻薇下周將至立法院就職，上午她在濱江市場掃街謝票受訪指出，去立法院後，對於余正煌有沒有被整肅，這一點值得了解追查。
除了陳明通違反學術倫理，王鴻薇說，她一直覺得余正煌曾經在臉書提到，他有沒有被整肅？一點值得了解追查，因為想對於任何一個基層的調查局人員，是經過合格的考試程序，也經過國家的訓練，那怎麼會因為這件事情可能被整肅？這一點應該必須去了解。
至於去立院對陳明通有什麼呼籲或動作？王鴻薇說，也許吧，有些有關法律的問題，希望有些有時效性的事情，一定要做發聲，但這容許她準備好之後再跟大家報告。至於會不會在19日之前？她說，希望，如果是過完年之後，能在時效性上還可以來得及，那也許等到過年後，若來不及的話，之前也會做一些動作，提醒相關單位。
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