王世堅、高嘉瑜受黨內排擠 王鴻薇覺得「這一點」非常奇怪
民進黨立委高嘉瑜前晚出席副總統賴清德「跟黨員報告」說明會，被民眾比倒讚、嗆聲，除了高嘉瑜被 「炎上」，之前綠營基層也要求開除黨籍市議員王世堅。台北市立委補選當選人王鴻薇上午在濱江市場掃街謝票受訪指出，霸凌高嘉瑜、王世堅是不對的，而且民進黨的高層到目前為止沒有任何人來聲援這兩人，這一點也非常的奇怪。
王鴻薇指出，民主應該是多元的聲音，而且應該受到尊重，可是最近看到民進黨內部，甚至他們的「跟黨員報告」會場裡，民進黨多支持者應該覺得很震撼，她認為民主應該尊重多元的聲音。
另外，王鴻薇說，高嘉瑜跟王世堅所表達的聲音，到底是不是大多數人民的希望？大多數人民的聲音？如果是的話， 民進黨的高層，或者是他們的同事，是不是也在放任這樣的聲音去霸凌高嘉瑜或王世堅，她覺得這是不對的，而且民進黨的這些高層，好像到目前為止，沒有任何人來聲援王世堅、高嘉瑜，這一點也是非常的奇怪。
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