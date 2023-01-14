快訊

春節前再現「鮭魚之亂」？電影院慶滿月 姓名有「這字」免費看電影一整年

春節出國潮 機場接送預約爆滿 專家提醒顧好刷卡權益

「流水席新娘」再發3聲明 想開記者會告男方全家騙婚

高嘉瑜遭黨員炎上 趙少康：民進黨只能稱「專制退步黨」

聯合報／ 記者程遠述楊德宜／台北即時報導
趙少康說，民進黨面對不同聲音若只會打壓、攻擊，還敢說自己「進步」？只能稱「專制退步黨」。圖／取自趙少康臉書
趙少康說，民進黨面對不同聲音若只會打壓、攻擊，還敢說自己「進步」？只能稱「專制退步黨」。圖／取自趙少康臉書

民進黨立委高嘉瑜日前出席副總統賴清德「向黨員報告政見發表會」台北場，遭黨員嗆下台。對此，中廣董事長趙少康說，容不下高嘉瑜的民進黨，越走越退步。

趙少康在臉書表示，民進黨選舉已經三連敗，黨內檢討隔靴搔癢，看不出任何改進，民進黨賴清德政見發表會原意是聽取各方意見，檢討敗選原因，沒想到成為「炎上高嘉瑜鬥爭大會」，大家不敢去檢討蔡英文，卻嗆聲高嘉瑜「開除黨籍、下台」。

他說，即便高嘉瑜當場一再呼籲大家繼續支持民進黨，卻還是擋不住高聲謾罵，這是一個什麼樣的發表會？民進黨面對不同聲音若只會打壓、攻擊，還敢說自己「進步」？只能稱「專制退步黨」。

趙少康表示，如今還有綠營側翼喊出「寧丟港湖，也要讓高嘉瑜落選」，就只因為高嘉瑜提了幾句建言。很明顯民進黨已經淪為容不下異音的一言堂，更已偏離主流民意，走向極端，一再證明民進黨已經被民粹、網軍側翼給綁架，倘若真的開鍘，那民進黨就是徹底沒救了。「爭取百分之百的言論自由」只是鬥爭國民黨的口號。

高嘉瑜常上「少康戰情室」節目，趙少康說，雖然他和高嘉瑜的政治觀點不同，高嘉瑜也很努力在節目上替民進黨辯護，「我都尊重她的發言，一切就事論事，對就對、不對就不對」，有立場但不硬拗，敢對異溫層勇敢發聲、對同溫層不放水護短，何錯之有？

他表示，國民黨內經常有人大鳴大放，雖常常被說成是「內鬥」，但也沒發生過「黨員霸凌有民意基礎的民代」這種怪事，民進黨該想想，為什麼高嘉瑜在黨內被討厭成這樣，還可以在內湖、南港穩穩地守住支持度？

趙少康表示，莫忘高嘉瑜2020年立委選舉橫掃12萬票，2022年民進黨同選區議員選舉才拿5萬多票，連陳時中都只拿6萬多票，高嘉瑜一個人的票數就是民進黨的兩倍，他常講「票數夠高講話才能大聲」，民進黨現在應該好好聽聽高嘉瑜的聲音，真正把民眾放在心上，認真檢討、誠心改過，否則也只是敗光自己的選票，讓民眾看笑話而已。

民進黨 高嘉瑜 趙少康

延伸閱讀

2024跟高嘉瑜同陣線選立委？王世堅急拒絕：那死得更快

支持者狂嗆高嘉瑜下台 王鴻薇：民進黨不聽民意沒真正反省

高嘉瑜被狂嗆眼眶泛紅 王世堅稱「絕不掉淚」：該來弄的就來弄我

周玉蔻見高嘉瑜被炎上喊「爽」 王世堅「一句神回應」反酸她

相關新聞

藍綠過招 立院再延會到19日

立法院本會期原定延會至昨天結束，但朝野各有盤算，談不攏全民普發現金特別條例跟總預算案，最終朝野協商決定再延會至十九日。總...

新聞幕後／總預算卡關延遲內閣改組 柯總召的轉折留伏筆

立法院昨天經朝野黨團協商，確定再延會至十九日。國民黨團看準民進黨團急於讓會期熄燈，以順勢啟動內閣改組，藍營以發現金特別條...

王世堅、高嘉瑜受黨內排擠 王鴻薇覺得這一點非常奇怪

民進黨立委高嘉瑜前晚出席副總統賴清德「跟黨員報告」說明會，被民眾比倒讚、嗆聲，除了高嘉瑜被 「炎上」，之前綠營基層也要求...

高嘉瑜遭黨員炎上 趙少康：民進黨只能稱「專制退步黨」

民進黨立委高嘉瑜日前出席副總統賴清德「向黨員報告政見發表會」台北場，遭黨員嗆下台。對此，中廣董事長趙少康說，容不下高嘉瑜...

內閣改組鬥來鬥去？王鴻薇批：充滿宮鬥氣氛

台北市立委當選人王鴻薇上午前往濱江市場掃街謝票。對於內閣改組，因民進黨內盛傳，桃園市前市長鄭文燦在內閣改組之際的動作不斷...

外交部感謝美日一週內兩度公開力挺台海和平穩定

美國總統拜登與日本首相岸田文雄峰會後聯合重申維持台海和平穩定的重要，外交部表示高度歡迎，感謝美、日政府繼11日「美日安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。