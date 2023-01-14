內閣改組鬥來鬥去？王鴻薇批：充滿宮鬥氣氛

台北市立委當選人王鴻薇上午前往濱江市場掃街謝票。對於內閣改組，因民進黨內盛傳，桃園市前市長鄭文燦在內閣改組之際的動作不斷，讓蘇系很不滿，王鴻薇受訪指出，覺得內閣改組充滿宮鬥的氣氛，看起來好像是有蔡英文、蘇貞昌之間鬥來鬥去或者蘇貞昌、鄭文燦之間鬥來鬥去，其實人民看了真的是很厭煩。

王鴻薇說，這陣子在選舉時，或是選後謝票，很多人民都希望政府能好好做事情，可是看到大家都在宮鬥，覺得內閣改組拖拖拉拉、鬥來鬥去，實在違反社會觀感，她還是非常希望整個內閣的權力穩定，穩定之後才能夠推出相關的公共政策，才能夠討論，如果現在都變成是在討論他們彼此的恩恩怨怨，或者枱面下怎麼樣的角力，這絕對不是人民希望看到的。

王鴻薇當選立委後，本月16日將報到，王鴻薇說，因應「還稅於民」的特別條例，可能會有朝野協商，如果有機會去參加，大概是以見習的態度去學習，因為已經在最後的階段，另外，還有一些行政上的事，她選的是立委許淑華原來的辦公室，可能會做一些簡單的修改，開始搬家，所以去立法院先見習，因為也沒有委員會，也沒有總質詢，大概就剩下朝野協商，會盡量的去見習。

至於會不會參加黨團協商？王鴻薇說，目前還沒有，現在黨團也非常忙，昨天碰到立委鄭麗文，告訴她接下來在過年前立法院的一些議程，也就是最後這幾天剩下的朝野協商，是不是要審查特別條例，大概就剩下這個程序。