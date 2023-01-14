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影／台美貿易倡議談判在台登場 鄧振中：期待好進展

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台美貿易倡議第二回合談判在台登場，今天(14日)到17日在台北舉行第二回合談判。美方由美國貿易代表署(USTR)助理貿易代表麥卡廷帶隊（左二），共派出逾20人來台陣仗不小。記者林俊良／攝影
台美貿易倡議第二回合談判在台登場，今天(14日)到17日在台北舉行第二回合談判。美方由美國貿易代表署(USTR)助理貿易代表麥卡廷帶隊（左二），共派出逾20人來台陣仗不小。記者林俊良／攝影

台美貿易倡議第二回合談判在台登場，我方盼爭取約定簽署時間，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中會前神情輕鬆，期望這一次談判有好的進展。

台美21世紀貿易倡議今天(14日)到17日在台北舉行第二回合談判。美方派出超過20人來台，由美國貿易代表署(USTR)助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談。本次談判將觸及11項議題，但台灣仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，不過仍須視此次會議結果，就算達到簽協議的程度，雙方也須再度確認文字，約定下次簽署時間。

美國此次由麥卡廷帶隊，共派出逾20人來台，陣仗不小。台灣部分，由楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席主談。

台美貿易倡議第二回合談判在台登場，我方盼爭取約定簽署時間，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中會前神情輕鬆，期望這一次談判有好的進展。記者林俊良／攝影
台美貿易倡議第二回合談判在台登場，我方盼爭取約定簽署時間，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中會前神情輕鬆，期望這一次談判有好的進展。記者林俊良／攝影

行政院 美國 農委會

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