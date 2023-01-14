影／台美貿易倡議談判在台登場 鄧振中：期待好進展

立法院朝野黨團決定延會至19日，先處理普發現金特別條例草案，再處理總預算案，也等於推遲了內閣改組的時程。在內閣改組之前，政壇的不確定因素仍無法排除，民進黨依舊深陷敗選究責的低迷螺蜁，遲遲看不到新氣象。

2023-01-14 05:50