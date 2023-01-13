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台日海洋事務合作對話會議今東京落幕 明年在台北舉行

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
「臺灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」簽署「臺日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，駐日本代表處大使謝長廷（左1）、「臺灣日本關係協會」會長蘇嘉全（左2）與日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人見證簽署儀式。圖／外交部提供
「臺灣日本關係協會」與「日本台灣交流協會」簽署「臺日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，駐日本代表處大使謝長廷（左1）、「臺灣日本關係協會」會長蘇嘉全（左2）與日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人見證簽署儀式。圖／外交部提供

第五屆「台日海洋事務合作對話會議」今天在東京舉行，會中就台日海洋環境合作、海上安全合作、海洋科學合作、漁業領域合作等共同關切事項交換意見，並簽署「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，雙方同意明年會議擇日在台北舉行。

外交部今晚間發新聞稿表示，今台灣日本關係協會、外交部、國家科學及技術委員會、海洋委員會、海洋委員會海巡署、海洋委員會海保署、國家海洋研究院及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團訪日，與日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省及環境省等機關人員進行交流。

外交部指，雙方都同意今後持續對話的重要，雖在「沖之鳥」議題方面尚未達成共識，但同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期台日間漁業合作關係能有更進一步的發展。

外交部表示，為有效處理海洋廢棄物議題，台日兩協會在會議中簽署了「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，未來將一起推動海洋廢棄物調查及清理技術方面的交流合作。雙方也同意第六屆「臺日海洋事務合作對話會議」2024年擇日在台北舉行。

「臺灣日本關係協會」會長蘇嘉全（左）與「日本台灣交流協會」會長大橋光夫（右）簽署「臺日海洋廢棄物應處合作備忘錄」。圖／外交部提供
「臺灣日本關係協會」會長蘇嘉全（左）與「日本台灣交流協會」會長大橋光夫（右）簽署「臺日海洋廢棄物應處合作備忘錄」。圖／外交部提供

外交部 日本台灣交流協會

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