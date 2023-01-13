台日海洋事務合作對話會議今東京落幕 明年在台北舉行

第五屆「台日海洋事務合作對話會議」今天在東京舉行，會中就台日海洋環境合作、海上安全合作、海洋科學合作、漁業領域合作等共同關切事項交換意見，並簽署「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，雙方同意明年會議擇日在台北舉行。

外交部今晚間發新聞稿表示，今台灣日本關係協會、外交部、國家科學及技術委員會、海洋委員會、海洋委員會海巡署、海洋委員會海保署、國家海洋研究院及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團訪日，與日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳、文部科學省及環境省等機關人員進行交流。

外交部指，雙方都同意今後持續對話的重要，雖在「沖之鳥」議題方面尚未達成共識，但同意就漁船在該海域作業問題持續對話溝通，以期台日間漁業合作關係能有更進一步的發展。