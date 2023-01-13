榮休教宗本篤十六世日前辭世 蔡總統今赴教廷駐台使館

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）上個月31日辭世，總統蔡英文今下午在總統府秘書長李大維及外交部長吳釗燮陪同下前往教廷駐台大使館弔唁。外交部晚間發布新聞稿，表達台灣政府與人民深切哀悼。

外交部指，榮休教宗本篤十六世2005年至2013年在位期間，與我國關係密切友好，他謙沖為懷的風範及對全人類的關懷，長存我國政府與人民心中。

外交部表示，教廷新聞室發布榮休教宗本篤十六世辭世消息後，蔡總統已於第一時間請我國駐教廷大使館轉致總統唁電，向梵方表達我國政府與人民誠摯哀悼與慰問，並指派前副總統陳建仁擔任總統特使，前往梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世的喪禮；外交部長吳釗燮也在同時間向教廷駐台大使館表達我國悼念之意。

外交部表示，未來台灣將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，持續深化我國與梵蒂岡的長久邦誼。