幕後／總預算綁內閣改組 民進黨完全執政後國會最被動時刻

今天原是立法院表定會期最後一天，但國民黨團拒簽署總預算案協商結論，要求延會，且應優先審查「發現金」特別條例，最後在民進黨黨團總召柯建銘少見迅速讓步下，達成延會至19日並先審特別條例的共識。

國民黨團11日宣布拒簽總預算案，柯建銘連日「又打又拉」，要國民黨盡快簽署讓總預算過關，且堅稱特別條例來不及這會期處理，可放到下會期提早審。但昨晚才發文堅定原立場的柯建銘，今卻在朝野協商上快速讓步。

總統府多次表示，下個階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論。原本外界推估，立院會期有機會在昨天結束，府院隨即順勢啟動人事改組，但昨朝野黨團協商後將再次延會，行政院長蘇貞昌的任期，至少將延續到下周。

立院人士指出，因柯建銘資深又熟諳議事，從立院第九屆民進黨獲得多數席次開始，幾乎沒見過柯建銘在協商上讓步，「說白了都是輾壓」，但這次柯建銘態度大不同，協商過程中，很早就表態願意延會。

事實上，不管柯建銘是否有其他考量，藍綠都清楚，讓步關鍵就是總預算案，總預算案經協商後僅剩一百多案，但若藍營不願背書，就必須重新表決近四千提案才能通過總預算，是花半天收工還是日久多生變，都在一紙簽名。

按照慣例，若總預算未過，內閣就不能改組，若硬要改組就可能演變成重新再送總預算案進立院審查，間接形成總預算案和內閣改組時間點連動。

藍黨團人士指出，就是看準民進黨內閣改組步調一定牽動綠營各派系勢力，改組時程「越拖會讓綠營越亂」，所以用「總預算」綁「特別條例優先審」，而以柯建銘今天的表現來說，顯然策略奏效。

有立委也認為，因蘇貞昌敗選後未立即總辭等許多因素，這可能是國會史上第一次，總預算案能牽動內閣改組，也製造出從立法院第九屆民進黨取得多數後的七年多來，在野黨最大一次的要價空間，讓即使完全執政的民進黨多了幾十席立委，仍陷入被動。

據了解，國民黨團這次能扮演主導議程角色，黨團內部歷經兩個轉折，一是民進黨立委羅致政在11日上午開記者會批評國民黨拖延「菸防法」，讓原本已打算要簽總預算案的國民黨團火大喊停，接著12日行政院端出「發現金」條例，藍委有高度共識認為應優先審查，才形成「不延會就不簽總預算」策略。

綜觀而言，執政黨腳步紊亂，並不只是這三天在立法院發生，先是府、院對發現金政策搖擺不定，再來是國會邊協商邊攻擊在野黨後道歉，接著行政院喊民生急迫同時、卻在會期倒數時才送出特別條例，政治操作斧鑿甚深，至於最後的得分者是誰？答案自在人民心中。