亞洲遠洋漁業重要基地 蘇貞昌視察前鎮漁港

行政院長蘇貞昌今天視察高雄前鎮漁港建設。這項漁港改建工程在中央支持下，依漁港總體發展需要進行一次性規劃，投入經費達81億元，未來將打造亞洲遠洋漁業重要基地。

蘇貞昌在農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁陪同下視察前鎮漁港建設計畫推動情形，陳其邁也率海洋局等市府團隊起身鼓掌感謝中央一路支持。

蘇貞昌對於陳其邁第一時間公開力挺，備感暖心感激，蘇貞昌說，「不像有人不敢公開出來講，做再多也被認為是應該的」，反倒像陳其邁這樣公開感謝，感覺就不一樣。

前後來到前鎮漁港4次視察的蘇貞昌致詞表示，前鎮漁港是全台最大漁港，但設備卻已不符合時代需求。回憶當初高市府僅申請新台幣3000萬元小幅度改建，但他認為既然有決心要做，就要符合漁港總體發展需要進行一次性規劃，而不是分批建設。

蘇貞昌表示，因此經費也一路從最初編列近13億元，大幅提升至60億元，最後行政院去年底更核定增加至81億元，這不僅展現他的決心，也感謝農委會與內政部營建署配合，以及陳其邁上任後大力推動。

對於多功能船員服務中心即將於2月完工，蘇貞昌要求相關單位展現效率，在啟用前預先做好相關營運規劃，同時針對外籍漁工的宗教需求與飲食習慣，妥善規劃餐廳、廚房等設施。

陳其邁表示，包括下水道系統整建、旗津漁港碼頭整建、多功能船員服務中心等，都是中央和地方分工分頭拚、一起拚的成果。感謝行政院團隊對高雄支持照顧，解決前鎮漁港長久面臨問題，相信完工後將對亞洲遠洋漁業重要基地、船員漁民生活環境提升至為重大。

海洋局新聞稿指出，前鎮漁港是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最高遠洋漁船基地，年產值高達新台幣258億元，但啟用至今設施老舊，在中央與市府合作下，總投入總經費81.37億元辦理各項專案工程。