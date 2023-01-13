快訊

怕當兵被狂操想申請替代役？內政部「這句話」曝篩選關鍵

才剛穿回醫師袍…柯文哲宣布「從台大退休」 親曝下一步動向

亞洲遠洋漁業重要基地 蘇貞昌視察前鎮漁港

中央社／ 高雄13日電

行政院蘇貞昌今天視察高雄前鎮漁港建設。這項漁港改建工程在中央支持下，依漁港總體發展需要進行一次性規劃，投入經費達81億元，未來將打造亞洲遠洋漁業重要基地。

蘇貞昌在農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁陪同下視察前鎮漁港建設計畫推動情形，陳其邁也率海洋局等市府團隊起身鼓掌感謝中央一路支持。

蘇貞昌對於陳其邁第一時間公開力挺，備感暖心感激，蘇貞昌說，「不像有人不敢公開出來講，做再多也被認為是應該的」，反倒像陳其邁這樣公開感謝，感覺就不一樣。

前後來到前鎮漁港4次視察的蘇貞昌致詞表示，前鎮漁港是全台最大漁港，但設備卻已不符合時代需求。回憶當初高市府僅申請新台幣3000萬元小幅度改建，但他認為既然有決心要做，就要符合漁港總體發展需要進行一次性規劃，而不是分批建設。

蘇貞昌表示，因此經費也一路從最初編列近13億元，大幅提升至60億元，最後行政院去年底更核定增加至81億元，這不僅展現他的決心，也感謝農委會與內政部營建署配合，以及陳其邁上任後大力推動。

對於多功能船員服務中心即將於2月完工，蘇貞昌要求相關單位展現效率，在啟用前預先做好相關營運規劃，同時針對外籍漁工的宗教需求與飲食習慣，妥善規劃餐廳、廚房等設施。

陳其邁表示，包括下水道系統整建、旗津漁港碼頭整建、多功能船員服務中心等，都是中央和地方分工分頭拚、一起拚的成果。感謝行政院團隊對高雄支持照顧，解決前鎮漁港長久面臨問題，相信完工後將對亞洲遠洋漁業重要基地、船員漁民生活環境提升至為重大。

海洋局新聞稿指出，前鎮漁港是全國停泊漁船噸級最大、漁獲量最高遠洋漁船基地，年產值高達新台幣258億元，但啟用至今設施老舊，在中央與市府合作下，總投入總經費81.37億元辦理各項專案工程。

蘇貞昌 陳其邁 行政院

延伸閱讀

疫情後迎來大規模訪問團 日本熊本縣市首長訪陳其邁

影／蘇貞昌視察屏東鹽埔漁港 周春米盼重大交通建設加速

影／ 蘇貞昌心內話：陳其邁第一時間跳出來很溫暖

影／不正面回應是否請辭 蘇貞昌表情嚴肅

相關新聞

才剛穿回醫師袍…柯文哲宣布「從台大退休」 親曝下一步動向

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長職務後，回台大醫院工作，今晚間他在臉書分享影片，宣布退休，文中表示，感謝台大醫學院和台大醫院...

2024跟高嘉瑜同陣線選立委？王世堅急拒絕：那死得更快

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲「下台」；台北市議員王世堅下午受訪，媒體...

影／朱立倫喊話打造「非綠大聯盟」 侯友宜回應了

國民黨主席朱立倫提出為中華民國努力打造非綠大聯盟，一起團結努力。新北市長侯友宜今對此表示，不分你跟我，不分族群、更不要分...

南投立委補選4人登記 表態選到底的他卻缺席

南投縣第二選區立委補選今天下午5點半登記截止，除了國民黨林明溱、民進黨蔡培慧以及無黨籍陳聰鑑三人外，曾任草屯商工生輔組長...

南投立委補選共4人登記 3月4日舉行投票

中央選舉委員會今天表示，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選候選人登記，已於1月13日截止，共計有4位候選人完成登記...

日福島核廢水今春夏將排入大海 立委籲政府啟動監測

日本政府拍板，福島核廢水今年春夏之際開始排入大海，民眾黨團立院總召邱臣遠今表示，日本核定將廢水排入大海，不僅國際群起反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。