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才剛穿回醫師袍…柯文哲宣布「從台大退休」 親曝下一步動向

長庚醫療營收沒賺仍發44.5億年終 公立醫院保底1.5月

柯文哲提早從台大退休 主要原因竟是擔心這個

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

民眾黨主席柯文哲去年底卸任台北市長，並回到台大醫院上班，但今天在臉書放上一段影片宣布提前退休。柯文哲在影片說，首先要謝謝30年來，台大醫學院及台大醫院給他最好的訓練和教育，讓他不管到哪裡都有一個很強的抗壓力，特別是，後來發現每天7點半上班，對各位來講是很簡單的事，但對市政府同仁，好像是天方夜譚。

柯文哲說，他今天是提早退休，「我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾」，你們就當吃瓜群眾，繼續在電視機前面，看我們繼續表演。

台大醫院表示，院內今下午舉辦院務會議，並配合學期結束，例行在會議中感謝退休教授，總計有8人將退休，每人都獲得白袍上繡有醫師名字的台大醫師小熊。柯文哲預計二月一日離開台大醫院。

柯文哲同時在臉書寫下：

感謝台大醫學院和台大醫院在過去給我的教育和訓練，讓我在後來的日子，不管遇到什麼困難，都有超強的抗壓力。

長江後浪推前浪，我相信新的一代，可以表現得比我更好，所以提前退休，交棒給我的學生。

至於我的下一步？我現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。

柯文哲（右）說，他今天是提早退休，原因是「我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾」。圖／翻攝柯文哲臉書
柯文哲（右）說，他今天是提早退休，原因是「我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾」。圖／翻攝柯文哲臉書

台大醫院 柯文哲

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