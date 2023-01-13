柯文哲提早從台大退休 主要原因竟是擔心這個
民眾黨主席柯文哲去年底卸任台北市長，並回到台大醫院上班，但今天在臉書放上一段影片宣布提前退休。柯文哲在影片說，首先要謝謝30年來，台大醫學院及台大醫院給他最好的訓練和教育，讓他不管到哪裡都有一個很強的抗壓力，特別是，後來發現每天7點半上班，對各位來講是很簡單的事，但對市政府同仁，好像是天方夜譚。
柯文哲說，他今天是提早退休，「我覺得我留下來，會給大家造成很多困擾」，你們就當吃瓜群眾，繼續在電視機前面，看我們繼續表演。
台大醫院表示，院內今下午舉辦院務會議，並配合學期結束，例行在會議中感謝退休教授，總計有8人將退休，每人都獲得白袍上繡有醫師名字的台大醫師小熊。柯文哲預計二月一日離開台大醫院。
柯文哲同時在臉書寫下：
感謝台大醫學院和台大醫院在過去給我的教育和訓練，讓我在後來的日子，不管遇到什麼困難，都有超強的抗壓力。
長江後浪推前浪，我相信新的一代，可以表現得比我更好，所以提前退休，交棒給我的學生。
至於我的下一步？我現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。
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