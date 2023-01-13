才剛穿回醫師袍…柯文哲宣布「從台大退休」 親曝下一步動向

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長職務後，回台大醫院工作，今晚間他在臉書分享影片，宣布退休，文中表示，感謝台大醫學院和台大醫院過去對他的教育和訓練，讓他在後來的日子中，不管遇到什麼困難，都有超強抗壓力。

柯文哲臉書表示，長江後浪推前浪，他相信新的一代可以表現的比他更好，所以提前退休，交棒給他的學生，「懸壺濟世的工作就給你們了」，至於自己的下一步，柯文哲說「我現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界」。

柯文哲說，例如每天七點半上班等，在院中很容易的事，到外面都很困難，他提早一年辦退休，是因為覺得留下來會造成大家很多困擾，笑說「你們就當吃瓜群眾啊，就繼續在電視面前，看我們繼續表演，謝謝大家！」