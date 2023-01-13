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影╱左乾隆右嘉慶距黃袍更近？侯友宜：同台與有榮焉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陳亞蘭在現場即興演出。記者李定宇／攝影
陳亞蘭在現場即興演出。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今天與藝人陳亞蘭(飾演嘉慶君)及國民黨前秘書長李乾龍(乾隆)共同出席燈會宣傳活動，媒體詢問是否感到距離黃袍更接近，侯友宜對此表示，能夠跟兩位同台與有榮焉。

侯友宜說，今天來唯一的金鐘獎男子獎是由陳亞蘭女士拿到，能夠跟嘉慶君同台與有榮焉，能夠跟李乾龍同台也與有榮焉。謝謝陳亞蘭長期對歌仔戲的付出跟貢獻，尤其她扮演過的角色，都是努力做好本分、展現所有的才藝，得到全國民眾的肯定，能請她到新北燈會，給新北燈會加持，讓國際人士能夠看到歌仔戲這麼美。

陳亞蘭在現場也表演歌仔戲，侯友宜說，知道她在說什麼，就像自己說剷錢進來、錢你來剷都一樣，其實都是它就是一種非常鄉土的俗語，非常的順口溜。最主要是讓民眾大家能夠有分享台灣語言之美，也分享這個文化原來是屬於你跟我，可以藉著大家一起來，很開心的過一個開心的生活，用這個方式讓民眾跟你跟我之間是沒有距離，原來台灣這塊土地很美，文化語言很讚，所以大家好好愛台灣文化的戲劇-歌仔戲。

侯友宜也說，自己沒有扮演嘉慶君，非常感謝陳亞蘭在金鐘獎拿到最佳男主角，歌仔戲自己不會唱但喜歡聽，每一個角色有每一個角色的扮演，而且亞蘭扮演嘉慶君扮演的很好。

侯友宜 李乾龍 陳亞蘭 國民黨

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