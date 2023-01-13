疫情後迎來大規模訪問團 日本熊本縣市首長訪陳其邁

揮別疫情陰霾，國際交流變得頻繁！日本友好城市熊本縣、熊本市訪團今天造訪高雄市政府，高雄市長陳其邁偕市府團隊熱情接待，雙方回顧過去交流點滴，共商加強未來合作，也就城市直航、高科技產業互動、人才教育交流等議題交換意見。

熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史偕縣市議會議長、產業代表及媒體近60人訪團大陣仗訪問高雄，今天下午拜會陳其邁。高雄市政府表示，此一熊本訪團是解封後最大規模訪團，陳其邁和市府團隊熱情接待，雙方細數過去交流點滴，也共商如何加強合作，會晤過程，聚焦在城市直航、高科技產業互動、人才教育交流等議題。

陳其邁說，疫情壓力總算稍稍緩解，雙方交流不必再透過螢幕視訊，能面對面傳達內心話，互動更有溫度。陳其邁感謝日本在台灣疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共420萬劑疫苗，協助台灣度過難關，蒲島知事在高雄發生重大事件時也即時伸出援手，心意令人有感，這份情義高雄人銘記於心。

高雄與熊本積極推動產業轉型，著重在半導體產業鏈發展，尤其台積電將在兩地設廠營運，顯示高雄與熊本將成為台日兩國高科技重鎮。陳其邁談到，期待能進一步深化雙邊人才培育、產業學習、交通往來的合作，創造高雄、熊本更豐富多元的交流與商機。

回顧高雄與熊本的情誼，自2013年締結國際交流備忘錄，2017年簽署友好交流協定，雙方互動密切情誼長久，交流層面遍及班機直航、觀光、教育、運動及文化等領域，更在彼此經歷危難時相互扶持。熊本團提出簡報共同回顧交流成績，分別由熊本縣觀光戰略部府高隆政策審議監及高雄市政府行政暨國際處長張硯卿代表發表，分享歷年累積的交流成果。