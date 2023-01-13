影／朱立倫喊話打造「非綠大聯盟」 侯友宜回應了

國民黨主席朱立倫提出為中華民國努力打造非綠大聯盟，一起團結努力。新北市長侯友宜今對此表示，不分你跟我，不分族群、更不要分黨派，好好的團結在一起，好好做事，這也是他一向秉持的自己的初心。

今前總統蔣經國逝世35周年，朱立倫抵達大溪謁陵主祭獻花，他提到只要認同中華民國、國民黨理念，願意愛台灣、民眾都歡迎，不管原來是藍、白各顏色或無色的都歡迎，共同目標就是大家團結一致，為中華民國努力打造「非綠」大聯盟，一起團結努力。

侯友宜今下午出席燈會宣傳活動時表示，台灣本來就是一個共好，所有人在這塊土地，每一個人在每一個角色上大家盡心盡力、攜手合作，不分你跟我，不分族群、更不要分黨派，好好的團結在一起，好好做事，這也是他一向秉持的初心，所以任何只要為台灣共好的事情都要團結，勇敢向前走。

關於外界希望侯友宜選總統，侯友宜說，現在是新北市長，會把相關的工作做好，就像今天的新北燈會，有小提燈，戴在小朋友的帽子上面都非常的可愛，戴著小提燈，全家幸福跟溫馨，家就是開始的起點，有溫馨的家庭，愛我們這個國家，用這樣的一個態度好好的做事情吧。

面對少子化的問題，侯友宜則說，希望大家能夠為少子化多努力一點，能夠結婚、生子，然後創造一個幸福的家庭，政府當然有責任跟大家一起努力，新北送金鏟子寓意也是在這裡，金鏟子就是緊生子，緊生子政府也要幫忙減輕年輕人的負擔。

他說，少子化不是只有光一個生育津貼，包括公共托育要擴大、幼兒園要增加以及減輕年輕人的負擔，包括房價問題，所以這其實是一個連環的問題，不是光一個生育津貼的問題，政府有責任能夠做的更多、更好，讓年輕人敢生勇於養，而且大家一起能夠讓這個家庭更幸福。