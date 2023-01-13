快訊

解答看這裡！學測自然火星移民、瘋狗浪入題 考題長「有108課綱的味道」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024跟高嘉瑜同陣線選立委？王世堅急拒絕：那死得更快

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅（中）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
台北市議員王世堅（中）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲「下台」；台北市議員王世堅下午受訪，媒體問王是否選立委，跟高嘉瑜站在同一陣線幫民進黨員？王世堅急忙說，喔，不會、不會，那死得更快。

至於是不是高嘉瑜在黨內沒派系才被攻擊？王世堅認同，他說，對，或多或少有關係吧，他再次強調，政治再怎麼爭鬥，還是不要去破壞人性善良、清純。

王世堅說，台灣人團結都沒問題，更何況自己黨內40萬位黨員，對全體民進黨黨員跟全體2300萬人，其實團結都不是問題，已經幾十年來發生好多天災地變或更大政治事件，台灣人永遠團結在一起，但如果有人一天到晚莫名其妙喊團結，那我覺得這倒是要注意了，擁有權力資源，會幹壞事的人才要一天到晚喊團結，若是非不分、黑白不清就要團結？「是結成一團嗎？」

王世堅指出，若有些社會關切的事、該處理的事不處理，團結什麼？要跟林智堅團結嗎？莫名其妙，要跟林智堅團結的人就去吧，選邊站、選好，趕快去幫林智堅收拾爛攤子，這才對嘛。

王世堅表示，民進黨沒有人不團結，2300萬人也沒有不團結，中共打過來2300萬人就團結了，不是嗎？台灣人很清楚，喊的人有問題啦，國民黨過去之所以被唾棄，就是國民黨各個是好人、卻一起幹壞事，民進黨不要淪為這情況。

台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅。記者楊正海／攝影

王世堅 民進黨 高嘉瑜 林智堅

延伸閱讀

支持者狂嗆高嘉瑜下台 王鴻薇：民進黨不聽民意沒真正反省

高嘉瑜被狂嗆眼眶泛紅 王世堅稱「絕不掉淚」：該來弄的就來弄我

周玉蔻見高嘉瑜被炎上喊「爽」 王世堅「一句神回應」反酸她

高嘉瑜遭炎上 蔣萬安送暖：歡迎來台灣燈會走走散散心

相關新聞

高嘉瑜被狂嗆眼眶泛紅 王世堅稱「絕不掉淚」：該來弄的就來弄我

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲，高嘉瑜今天受訪時眼眶泛紅。對此，台北市...

影／朱立倫喊話打造「非綠大聯盟」 侯友宜回應了

國民黨主席朱立倫提出為中華民國努力打造非綠大聯盟，一起團結努力。新北市長侯友宜今對此表示，不分你跟我，不分族群、更不要分...

周玉蔻見高嘉瑜被炎上喊「爽」 王世堅「一句神回應」反酸她

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲，日前曾罵高嘉瑜「貝戈戈」的資深媒體人周...

館長看「高嘉瑜被炎上」很難過 開直播力挺2事：綠委僅她敢

民進黨立委高嘉瑜昨（12）日出席黨主席政見發表會時，遭到現場黨員和深綠支持者比出倒讚手勢，不少藍營人士開酸現場宛如免門票的「炎上高嘉瑜」。對此，館長陳之漢開直播力挺高嘉瑜，大讚只有她不怕得罪高官，還敢替民眾發聲。

2024跟高嘉瑜同陣線選立委？王世堅急拒絕：那死得更快

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲「下台」；台北市議員王世堅下午受訪，媒體...

支持者狂嗆高嘉瑜下台 王鴻薇：民進黨不聽民意沒真正反省

民進黨立委高嘉瑜昨出席賴清德「向黨員報告政見發表會」台北場，遭大批民進黨員當面比「倒讚」手勢、狂嗆「下台」。北市第3選區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。