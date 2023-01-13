2024跟高嘉瑜同陣線選立委？王世堅急拒絕：那死得更快

副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲「下台」；台北市議員王世堅下午受訪，媒體問王是否選立委，跟高嘉瑜站在同一陣線幫民進黨員？王世堅急忙說，喔，不會、不會，那死得更快。

至於是不是高嘉瑜在黨內沒派系才被攻擊？王世堅認同，他說，對，或多或少有關係吧，他再次強調，政治再怎麼爭鬥，還是不要去破壞人性善良、清純。

王世堅說，台灣人團結都沒問題，更何況自己黨內40萬位黨員，對全體民進黨黨員跟全體2300萬人，其實團結都不是問題，已經幾十年來發生好多天災地變或更大政治事件，台灣人永遠團結在一起，但如果有人一天到晚莫名其妙喊團結，那我覺得這倒是要注意了，擁有權力資源，會幹壞事的人才要一天到晚喊團結，若是非不分、黑白不清就要團結？「是結成一團嗎？」

王世堅指出，若有些社會關切的事、該處理的事不處理，團結什麼？要跟林智堅團結嗎？莫名其妙，要跟林智堅團結的人就去吧，選邊站、選好，趕快去幫林智堅收拾爛攤子，這才對嘛。

王世堅表示，民進黨沒有人不團結，2300萬人也沒有不團結，中共打過來2300萬人就團結了，不是嗎？台灣人很清楚，喊的人有問題啦，國民黨過去之所以被唾棄，就是國民黨各個是好人、卻一起幹壞事，民進黨不要淪為這情況。