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高嘉瑜被狂嗆眼眶泛紅 王世堅稱「絕不掉淚」：該來弄的就來弄我
副總統賴清德昨日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜到場支持卻遭現場支持者嗆聲，高嘉瑜今天受訪時眼眶泛紅。對此，台北市議員王世堅下午受訪也反嗆，「我是不會啦」，絕對不會掉淚，「要大小聲，我是不怕的」。
王世堅說，其實高嘉瑜就是一個善良天真的小女孩，希望不要去為難她什麼，她已經先前受過一些風波，她有她的問政表現，民進黨遇到的問題，不是王世堅，更不是高嘉瑜，他們是點出問題的人 ，點出要去處理的問題，黨要去處理這些問題，不是去處理點出問題的人。
王世堅也說，要處理他也坦然接受，但是金錢、時間、資源不是用在這個地方，後天要來接任黨主席的賴清德，瞭然於胸，賴清德非常清楚，知道該怎麼做。
媒體問王世堅，高嘉瑜眼眶泛紅，會不會覺得不捨？ 王世堅表示，他在議會認識高嘉瑜十幾年，看到她就是一隻快樂的小鳥，每天很快樂飛翔，天真的在唱歌，她希望看到的是一個高高興興快快樂樂的高嘉瑜。
對於高嘉瑜眼眶泛淚，王世堅也反嗆，「我是不會啦」絕對不會掉淚，「該來弄的就來弄我吧」他這個人是怎麼來就怎麼去啦，要大小聲，他是不怕的」。
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