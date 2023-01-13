館長看「高嘉瑜被炎上」很難過 開直播力挺2事：綠委僅她敢

民進黨立委高嘉瑜昨（12）日出席黨主席政見發表會時，遭到現場黨員和深綠支持者比出倒讚手勢，不少藍營人士開酸現場宛如免門票的「炎上高嘉瑜」。對此，館長陳之漢開直播力挺高嘉瑜，大讚只有她不怕得罪高官，還敢替民眾發聲。

館長昨日開直播，直接表態力挺高嘉瑜，並提到目前各陣營持有的立委席次，其中是以綠營的數量最多，但「今天民進黨60幾席立委，只有一個高嘉瑜站在議會殿堂之上」。他正面肯定高嘉瑜，「無論是對上蘇貞昌還是花敬群，她都是勇敢的，她知道這些都是黨內人士，而且都是大佬。她40幾歲很年輕，今天只有她，不怕得罪這些老猴，不怕得罪黨內這些位高權重的人」。

館長坦言只有高嘉瑜敢替民眾發聲，像是現在的囤房稅、實坪制，以及房價不合理的議題。他也提到只有高嘉瑜敢講出進口車的關稅問題，他舉例自己買G car的經驗，「美國賣400多萬，來到台灣1000萬」，就連較為平價的五人座、七人座休旅車，台灣平均價錢也要100多到120萬，不過一樣的價錢，在國外只要再貼一點錢，就能買到雙B車，「以我們台灣的稅率，大家只要買得起車，在國外絕對都可以買得起雙B」。

館長透露自己曾經和一名年輕人聊天，聊到他當時新買的野馬，但對方卻淡定地笑說，該款跑車在美國就是平民車，價值約為8、90萬新台幣，自己上大學時就買了。館長聽了很不是滋味，無奈指出這就是台灣和美國的薪資差異，「我們台灣人一個月薪資多少？人家美國人一個月薪資多少？」最後，針對民進黨主席政見發表會變成「炎上高嘉瑜」這件事，館長透露自己看了其實很難過，「說真話、做真事的人要被開除；不講話、不做事的人被稱讚，這就是現在的民進黨。」