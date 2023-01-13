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北市國民黨團辦進軍立院歡送會 王鴻薇：感謝選後送暖

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天從慶城街出發，車隊掃街沿途謝票。記者林佳彣／攝影
台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天從慶城街出發，車隊掃街沿途謝票。記者林佳彣／攝影

北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今天從慶城街出發，車隊掃街沿途謝票。下周一即將就職， 台北市議會國民黨團將辦歡送會，王鴻薇感謝黨團選前輔選、選後送暖。

王鴻薇今天車隊掃街，早上從慶城街出發，幾位民眾從大樓探頭出來加油，也有騎士大喊肯定她的表現。

台北市議會國民黨團下周一早上將舉辦「歡送王鴻薇 進軍立法院」歡送會，王鴻薇今受訪表示，書記長秦慧珠等人之前說在她離開議會前，要辦個歡送會，本來是要一起吃飯，但因時間有些趕，這兩天跟她講說會有個歡送會。

王鴻薇說，非常感謝書記長、議長與同仁，她知道有些國外，有人可能會有其行程，但是不論如何都非常感謝黨團，從選前幫助她輔選，一直到選後還是給她送暖。

王鴻薇 北市 國民黨

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