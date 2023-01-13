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林智堅論文案延燒 王鴻薇批陳明通為保官位「滿嘴謊話」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
王鴻薇今批陳明通滿嘴謊話，只為保住自己的官位。記者林佳彣／攝影
王鴻薇今批陳明通滿嘴謊話，只為保住自己的官位。記者林佳彣／攝影

林智堅論文抄襲案持續延燒，其台大國發所的指導教授、國安局長陳明通替林舉證非事實，調查官余正煌反駁認為荒謬至極。當初踢爆該案的北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今批陳明通滿嘴謊話，只為保住自己的官位」，質疑哪個說法才是對？直言他應立刻下台接受調查。

王鴻薇表示，余正煌有提到是不是黨與聯合公司來鬥他，她認為國安局應該說清楚講明白，有沒有因為陳明通為了護林智堅，而動用國家機器來整肅余正煌。「我們是絕對不能夠接受、不能容忍，國家機器為了林智堅、陳明通，去整肅他下面的人。」

外界質疑陳明通若有證據，為何選前不拿出來？王鴻薇指出，陳明通現在的態度非常惡劣而且反覆，這件事情已經蠻長一段時間，如果陳認為林其實沒有抄襲，顯然陳明通的說法也無法說服台大學倫會。

王鴻薇提到，其次是最開始時，對於余正煌與林智堅，陳明通說沒有誰抄誰的問題，「這是陳明通的說法」，可是陳現在為了保林智堅與自己的官位，竟然說是余去抄林，也就是「陳明通打臉陳明通」。

對此，王鴻薇質疑，陳明通的說法到底哪一個才是對的？批陳明通滿嘴謊話，只為保住自己的官位，他應該立刻下台，來接受調查。

陳明通 林智堅 王鴻薇

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