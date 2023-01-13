朱立倫邀郭台銘入黨？ 盼組「非綠」大聯盟一同團結

今為前總統蔣經國逝世35周年，國民黨主席朱立倫今早9時在桃園市長張善政陪同下抵達大溪謁陵，由朱立倫擔任主祭獻花，不過未和前總統馬英九、台北市長蔣萬安同台，朱立倫表示，他今天是代表整個國民黨來表達悼念，每個個人、團體前來都有意義；是否要拉攏鴻海董事長郭台銘至國民黨，朱回應，不分顏色都歡迎。

朱立倫面色嚴肅迅速緬懷完蔣經國並向媒體說明今天的感觸，朱表示，對蔣經國特別表達最高的敬意跟懷念，國民黨就是堅持走蔣經國的路線，蔣的路線就是最愛台灣、民眾的路線，蔣經國永遠跟民眾走在一起，在建設、保衛上受最愛台灣，尤其今天說的護國神山台積電還有重大的科技交通建設，都是他當時完成，感念蔣對台灣的愛。

不過今和蔣萬安、馬英九都在不同時間抵達未同台，朱指出，每個個人或團體都有它的意義，蔣經國是國民黨最讓人懷念也是最尊敬的前主席，他今以整個黨的立場來對蔣經國表達悼念。

至於是否要邀郭台銘進入國民黨，朱說，他已多次表達每一位都歡迎，只要認同中華民國、國民黨理念，願意愛台灣、民眾都歡迎，不管原來是藍、白各顏色或無色的都歡迎大，共同目標就是大家團結一致，為中華民國努力打造「非綠」大聯盟，一起團結努力。