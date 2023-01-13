快訊

涉詐領百萬元助理費！花蓮前副議長潘月霞與女兒遭起訴

經典賽中華隊36人揭曉 張育成掛頭牌、過半曾旅外

112學測解答／數A大魔王首日登場！考生反應兩極 對非選這題印象深刻

朱立倫邀郭台銘入黨？ 盼組「非綠」大聯盟一同團結

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今大溪謁陵表示，要廣邀各認同國民黨的人打造非綠大聯盟。記者翁唯真／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今大溪謁陵表示，要廣邀各認同國民黨的人打造非綠大聯盟。記者翁唯真／攝影

今為前總統蔣經國逝世35周年，國民黨主席朱立倫今早9時在桃園市長張善政陪同下抵達大溪謁陵，由朱立倫擔任主祭獻花，不過未和前總統馬英九、台北市長蔣萬安同台，朱立倫表示，他今天是代表整個國民黨來表達悼念，每個個人、團體前來都有意義；是否要拉攏鴻海董事長郭台銘至國民黨，朱回應，不分顏色都歡迎。

朱立倫面色嚴肅迅速緬懷完蔣經國並向媒體說明今天的感觸，朱表示，對蔣經國特別表達最高的敬意跟懷念，國民黨就是堅持走蔣經國的路線，蔣的路線就是最愛台灣、民眾的路線，蔣經國永遠跟民眾走在一起，在建設、保衛上受最愛台灣，尤其今天說的護國神山台積電還有重大的科技交通建設，都是他當時完成，感念蔣對台灣的愛。

不過今和蔣萬安、馬英九都在不同時間抵達未同台，朱指出，每個個人或團體都有它的意義，蔣經國是國民黨最讓人懷念也是最尊敬的前主席，他今以整個黨的立場來對蔣經國表達悼念。

至於是否要邀郭台銘進入國民黨，朱說，他已多次表達每一位都歡迎，只要認同中華民國、國民黨理念，願意愛台灣、民眾都歡迎，不管原來是藍、白各顏色或無色的都歡迎大，共同目標就是大家團結一致，為中華民國努力打造「非綠」大聯盟，一起團結努力。

朱立倫也跟張善政分享，他出生在頭寮，小時候都在附近玩耍非常開心。

今為前總統蔣經國逝世35周年，國民黨主席朱立倫（右2）今早9時在桃園市長張善政（右1）陪同下抵達大溪謁陵。記者翁唯真／攝影
今為前總統蔣經國逝世35周年，國民黨主席朱立倫（右2）今早9時在桃園市長張善政（右1）陪同下抵達大溪謁陵。記者翁唯真／攝影

蔣經國 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫頭寮謁陵：國民黨堅持走蔣經國路線

張善政陪馬英九謁陵緬懷蔣經國 談兩蔣園區未來規畫

獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回：早

尷尬了！被問張善政抿酒後開車 蔣萬安這樣回答

相關新聞

影／被砲轟 高嘉瑜：雖震撼 但每個人愛民進黨方式不一樣

民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會昨晚在台北「向黨員報告」座談會，基層黨員砲火四射，甚至點名砲轟在場立委高嘉...

朱立倫邀郭台銘入黨？ 盼組「非綠」大聯盟一同團結

今為前總統蔣經國逝世35周年，國民黨主席朱立倫今早9時在桃園市長張善政陪同下抵達大溪謁陵，由朱立倫擔任主祭獻花，不過未和...

為何選戰時不說？陳明通突提「林智堅是冤案」 吳子嘉曝原因

前新竹市長林智堅的論文抄襲風波仍未平息，而他的指導教授、現任國安局長陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。對此，媒體人吳子嘉質疑，陳明通為何不在桃園市長選戰時說，而是選擇現在才說，可能是因為他的國安局長一職已經沒有了。

立法院再度延會至19日 力拚過年前完成發現金法源依據

行政院會通過普發現金6千元法源送交立法院審議，針對中央政府總預算案、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，立...

2024總統大選 侯友宜是否表態成焦點

新北市長侯友宜被視為總統熱門人選，國民黨前主席洪秀柱說，侯友宜若有意參選2024應勇於表態，民主時代沒有所謂的黃袍加身。...

遭民進黨3議員點名是台南議會亂源 郭信良：將提告

副總統賴清德明晚到台南召開最後一場「向黨員報告」座談會，台南市「信賴台灣，Nice連線」議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝今直指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。