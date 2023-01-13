立法院再度延會至19日 力拚過年前完成發現金法源依據
行政院會通過普發現金6千元法源送交立法院審議，針對中央政府總預算案、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，經過近2個小時討論，朝野達成共識，立法院再度延會至19日，處理特別條例、中央政府總預算案及公務人員任用法修法等案。
立法院原定延會至今天結束，但在野黨團尚未簽署中央政府總預算案協商共識，國民黨團主張延會至19日，先處理疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，再處理中央政府總預算案，經過朝野協商，朝野黨團同意再度延會至19日。
游錫堃裁示，各黨團同意再延會19日，合併為第16次會議，不處理臨時提案，議程草案，議程報告事項僅列行政院所提特別條例及朝野各委員相關提案，名天下午5點前截止收案。另外，討論事項除上列法案，僅列上次會議尚未完成處理的忠樣政府總預算案及公務人員任用修正草案。
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