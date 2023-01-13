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遭民進黨3議員點名是台南議會亂源 郭信良：將提告

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市「信賴台灣，Nice連線」議員黃肇輝（左起）、朱正軒、周嘉韋呼籲民進黨未來要「清亂源、正黨紀，真團結」。圖／台南市議會民進黨團提供
台南市「信賴台灣，Nice連線」議員黃肇輝（左起）、朱正軒、周嘉韋呼籲民進黨未來要「清亂源、正黨紀，真團結」。圖／台南市議會民進黨團提供

副總統賴清德明晚到台南召開最後一場「向黨員報告」座談會，台南市「信賴台灣，Nice連線」議員朱正軒、周嘉韋、黃肇輝今直指，民進黨在台南議會最大亂源就是有一個以郭信良為核心的跑票集團，呼籲民進黨未來要「清亂源、正黨紀，真團結」。對此，前議長郭信良澄清自己非黑金、黑道，勿扭曲事實，將委由律師提告加重誹謗罪。

朱正軒、周嘉韋、黃肇輝等3名新科民進黨議員指出，台南議會最大的亂源就是民進黨內有一個跑票集團，以郭信良為核心，從縣市合併後開始，每一屆都有跑票紀錄，去年他們也預謀跑票，出來喊「含淚投票」的6名正國會議員上次跑票幾個？民進黨在議會實質過半，若不是部分人「慣性」跑票，有需要策反國民黨嗎？

3人指出，郭信良充滿爭議，向農漁會借款上億元未還，選舉期間為爭取國民黨支持連任議長，背刺民進黨去幫國民黨市長候選人謝龍介站台，如此有爭議的人且非民進黨籍者，如何讓黨團有正當性支持他參選正副議長？民進黨需正黨紀，才能重獲選民信任。

另外，民進黨不容有違法犯紀、吃裡扒外的「背骨仔」，這些跑票集團可肆無忌憚一再跑票，就是因黨紀未落實，盼未來黨主席落實黨紀執行，開除亂源。

前議長郭信良說，任何人踩著他往上爬，他也只能笑笑，畢竟這就是政治，但不應該為了自己利益而故意把他染成黑金與黑道，他以無黨角色擔任議長，也擔任2020蔡英文、賴清德台南競選後援總會的總會長，協助黃偉哲推動市政，沒有辜負民進黨。

郭信良表示，他相信小英總統看到爭議事情已在發生，但他仍求助無門，可能是因他得罪不應該得罪的人，或是派系不同，他強調自己不是黑金、也非黑道，不要橫財入灶，用張冠李戴的方式，企圖扭曲事實，人的忍耐是有限度的，他將委由律師提告。

正國會議員陳秋萍質疑，在15日黨主席選舉前夕，賴清德一直強調要「團結」，結果3名新科議員卻在打賴的臉，刻意帶風向。她呼籲，3名議員要關注的應是黑金議題，2024民進黨不能再被黑金拖住，因為大家共同的目標都是「2024賴清德要贏、民進黨要贏」。

民進黨 議員 郭信良

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