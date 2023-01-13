邱顯智批花敬群曲解法令開後門 讓打炒房修法淪為笑話

立法院10日通過平均地權條例修法，時代力量立委邱顯智批，內政部代理部長花敬群說「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」是公然曲解法令，違法大開後門，讓打炒房的修法「淪為一場讓所有人都笑不出來的笑話」。

邱顯智表示，這次通過的平均地權條例修法，新增第四十七條之四：預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告。第八十七條規定，本次相關修正條文，其施行日期，由行政院定之。

邱顯智指，三讀通過的法律說得清清楚楚，除例外許可的狀況，「只要行政院定出施行日期，第四十七條之四禁止預售屋轉售的規定就「立即生效」，禁止轉售。

邱顯智舉例，若行政院定的施行日期是4月1日，那麼4月1日「後」，除了例外許可的狀況，所有的預售屋契約都禁止轉售。但花敬群卻「自創法律」解釋說4月1日「前」簽訂的預售屋契約仍可轉售，4月1日「後」簽訂的預售屋契約「才」不能轉售。

邱顯智斥，「這是百分之百的公然曲解法令、違法大開後門」，指花敬群很清楚三讀通過的法律不能這樣解釋，2021年12月13日花敬群在內政委員會答詢時明確表示，在法案擬定時，內政部態度並沒有「不溯及既往」，無論何時取得的預售屋合約，一旦修法通過後，一律禁止換約轉售。

邱顯智批，如果不是為了打炒房，如果不是為了保障市場秩序，不讓黃牛炒作損害一般民眾的權益，幹嘛修這個法？「過去的花敬群，知道修正後的法律是什麼意思，現在的花敬群，竟然公開做出違背法律的解釋」這樣的行為踰越法律，且是公然違法大開後門。