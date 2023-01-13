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邱顯智批花敬群曲解法令開後門 讓打炒房修法淪為笑話

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量立法委員邱顯智（左）、王婉諭（右）今天上午在議場前舉行記者會，痛批內政部代理部長花敬群針對平均地權條例不溯及既往的說法是在打假球。 記者葉信菉／攝影
時代力量立法委員邱顯智（左）、王婉諭（右）今天上午在議場前舉行記者會，痛批內政部代理部長花敬群針對平均地權條例不溯及既往的說法是在打假球。 記者葉信菉／攝影

立法院10日通過平均地權條例修法，時代力量立委邱顯智批，內政部代理部長花敬群說「將用子法處理日出條款，對於在政策公布之前購買的預售屋，不受轉售限制」是公然曲解法令，違法大開後門，讓打炒房的修法「淪為一場讓所有人都笑不出來的笑話」。

邱顯智表示，這次通過的平均地權條例修法，新增第四十七條之四：預售屋或新建成屋買賣契約之買受人，於簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，並不得自行或委託刊登讓與或轉售廣告。第八十七條規定，本次相關修正條文，其施行日期，由行政院定之。

邱顯智指，三讀通過的法律說得清清楚楚，除例外許可的狀況，「只要行政院定出施行日期，第四十七條之四禁止預售屋轉售的規定就「立即生效」，禁止轉售。

邱顯智舉例，若行政院定的施行日期是4月1日，那麼4月1日「後」，除了例外許可的狀況，所有的預售屋契約都禁止轉售。但花敬群卻「自創法律」解釋說4月1日「前」簽訂的預售屋契約仍可轉售，4月1日「後」簽訂的預售屋契約「才」不能轉售。

邱顯智斥，「這是百分之百的公然曲解法令、違法大開後門」，指花敬群很清楚三讀通過的法律不能這樣解釋，2021年12月13日花敬群在內政委員會答詢時明確表示，在法案擬定時，內政部態度並沒有「不溯及既往」，無論何時取得的預售屋合約，一旦修法通過後，一律禁止換約轉售。

邱顯智批，如果不是為了打炒房，如果不是為了保障市場秩序，不讓黃牛炒作損害一般民眾的權益，幹嘛修這個法？「過去的花敬群，知道修正後的法律是什麼意思，現在的花敬群，竟然公開做出違背法律的解釋」這樣的行為踰越法律，且是公然違法大開後門。

邱顯智籲總統蔡英文盡快公布法令，也請行政院長蘇貞昌「做一天和尚撞一天鐘」，管好部屬，不要放任花敬群曲解法令、替投資客大開後門，應儘快公布施行日期，讓預售屋禁止轉售早日生效。

時代力量立委邱顯智。 圖／聯合報系資料照片
時代力量立委邱顯智。 圖／聯合報系資料照片

邱顯智 花敬群 行政院

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