不鬆口何時請辭 蘇貞昌拜託立院通過總預算及特別條例

行政政長蘇貞昌今日視察任內一手催生的前鎮漁港改造案，針對外界關心今天立法院總預算三讀通過他可能請辭一事，蘇貞昌沒有正面回答，僅拜託立法院盡快審完總預算以利施政，另外還要通過特別條例讓行政院編列預算，全民在開春後才能領6千元。

行政院長蘇貞昌視察高雄前鎮漁港。媒體聯訪時被問及「是否會在今天立法院三讀通過總預算案後表態請辭」，陳建仁是否為心目中的人選。另外，昨天宴請閣員致詞時提及「茶壺不容易做，但容易破」是否為院長心境？

蘇貞昌表示，現在立法院正在進行中央政府總預算審查，這關係到國家建設、人民照顧及教育推動，各方面非常重要，拜託立法院一定要能夠盡快審查完畢，讓政府能夠有預算「為國利民」。

有關全民普發6千元，蘇貞昌表示，昨天院會通過特別條例送立法院，必須在立法院通過後才能編預算，預算只要經立法院審查通過，就可以發放每人6千元，這都是一步一步的；期待立法院也盡快地通過特別條例讓行政院編列預算，全民開春後就能夠得到每人6千元的祝福。

蘇貞昌說，他已經交代行政院相關部會做好各項因應準備，發放現金的軟體設計等已在進行，不過，這一切都還要等到立法院通過特別條例，政院編預算，又經立法院同意後才能進行，只要立法院特別條例通過，行政院會盡快送出預算，預算經立法院通過，就可以盡速發放每人現金6千元。

此外，蘇貞昌強調，有關內閣的事情，蔡英文總統已經一再明白說，在立法院會期結束後，會跟外界報告，他與總統見面時候有深入各方面交換意見，等到事情有具體結果，當然要向國人同胞報告。