時力立委王婉諭：才修法就開後門 民進黨打炒房玩假的
平均地權條例修法10日三讀通過，時代力量立委王婉諭今批，三讀後不到兩天，就看到內政部代理部長花敬群打算透過子法對換約限制解套，替建商和投資客開後門，「坐實外界對民進黨打炒房的看法」、「欺騙年輕人的打假球政策」。
王婉諭指出，2022年自然人的房地合一稅稅收達365.1億元，創下歷史新高；相較2021年的245.7億、2020年的119.1億，仍在高速成長，這些數據都可見過去幾年房市熱絡的短期交易現象。
王婉諭說，短期交易熱絡、炒作交易盛行，光是課徵高額的交易稅，顯然不足以澆熄炙熱的短線炒作，才有這次「平均地權條例」的修法。但好不容易在社會期待下完成三讀，不到兩天花敬群就急著放風向球，欲藉偷渡子法的方式，替炒作行為解套，讓建商和投機客持有的預售屋合約可以不受限制的繼續轉賣套利。
王婉諭表示，花敬群說針對預售屋轉售，將用子法處理日出條款，對在政策公布之前購買的預售屋，都可以不受轉售限制，這樣的說法是打臉了2021年的花敬群自己，他當時在立院備詢曾說「並沒有不溯及既往」，現在卻又為建商和投資客開後門，批「民進黨打炒房是玩假的」。
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