影／黨員喊開除王世堅、高嘉瑜 蘇貞昌回應了！

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聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今早視察前鎮漁港建設計畫推動情形，並接受媒體聯訪。
行政院長蘇貞昌今早視察前鎮漁港建設計畫推動情形，並接受媒體聯訪。

副總統賴清德昨日舉辦「向黨員報告－政見發表會」，民進黨立委高嘉瑜也陪同出席，不過她一出場就被基層黨員狂嗆「下台」，現場噓聲不斷、還比倒讚手勢。黨員砲轟應開除高嘉瑜與台北市議員王世堅。對此，行政院長蘇貞昌今（13）日表示，他不評論黨務。

蘇貞昌今早視察前鎮漁港建設計畫推動情形，並接受媒體聯訪，針對內閣改組，以及宴請閣員的「茶壺說」，蘇貞昌表示，總統蔡英文有說，立院會期結束，就會跟外界報告。他也與蔡英文深度交換意見，有具體結果，會向國人報告。

至於高嘉瑜昨進入賴清德政見會的會場時，黨員狂噓「高嘉瑜下台」，甚至有人直接比出倒讚手勢，近日也有不少黨員批評應開除高嘉瑜與王世堅的黨籍。蘇貞昌今天受訪被問到是否應該開除時表示，「對於黨務，我不評論」。

高嘉瑜 蘇貞昌 蔡英文

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