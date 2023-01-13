影／總預算與特別預算孰重？藍綠持續角力

前新竹市長林智堅的論文抄襲風波仍未平息，而他的指導教授、現任國安局長陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。對此，媒體人吳子嘉質疑，陳明通為何不在桃園市長選戰時說，而是選擇現在才說，可能是因為他的國安局長一職已經沒有了。

2023-01-13 10:39