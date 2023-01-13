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影／總預算與特別預算孰重？藍綠持續角力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）一早主持黨團大會，隨後進行朝野協商，討論立法院是否延會。記者潘俊宏／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）一早主持黨團大會，隨後進行朝野協商，討論立法院是否延會。記者潘俊宏／攝影

立法院原本今天是本會期最後一天，但國民黨團昨天協商離席拒簽總預算案協商結論，因民進黨尚未同意延會到十九日處理「發現金」法制化及特別預算，民進黨團總召柯建銘今天開黨團大會後表示，今天的議程本來就沒有排審特別預算，希望國民黨不要政治算計綁架總預算，國民黨團總召曾銘宗表示，行政院緊急送出特別預算，國民黨只想發現金協助全民拼經濟、拼民生，內閣是否改組的政治操作就留給民進黨。

柯建銘表示，今天議程本來就沒有排審特別預算，國民黨卻政治算計綁架總預算，原本這會期通過特別條例的希望就很小，希望今天能繼續朝野協商找出折衷辦法。

曾銘宗帶著黨團幹部呼籲「拼經濟、拼民生、發現金」，表示國民黨團一致決議先審特別預算條例，通過後趕快發現金。質疑柯建銘抹黑國民黨泛政治化，沒有聽到行政院很急著期望這會期通過特別預算的聲音。認為柯建銘是政治算計，抹黑國民黨拖延總預算審查，反而沒說出民進黨內因內閣改組所引起的風雨。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左二）上午與黨團幹部一起呼口號「拼經濟、拼民生、發現金」，希望立法院能延會通過特別預算發現金。記者潘俊宏／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左二）上午與黨團幹部一起呼口號「拼經濟、拼民生、發現金」，希望立法院能延會通過特別預算發現金。記者潘俊宏／攝影

國民黨 民進黨 柯建銘

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