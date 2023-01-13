影／總預算與特別預算孰重？藍綠持續角力
立法院原本今天是本會期最後一天，但國民黨團昨天協商離席拒簽總預算案協商結論，因民進黨尚未同意延會到十九日處理「發現金」法制化及特別預算，民進黨團總召柯建銘今天開黨團大會後表示，今天的議程本來就沒有排審特別預算，希望國民黨不要政治算計綁架總預算，國民黨團總召曾銘宗表示，行政院緊急送出特別預算，國民黨只想發現金協助全民拼經濟、拼民生，內閣是否改組的政治操作就留給民進黨。
柯建銘表示，今天議程本來就沒有排審特別預算，國民黨卻政治算計綁架總預算，原本這會期通過特別條例的希望就很小，希望今天能繼續朝野協商找出折衷辦法。
曾銘宗帶著黨團幹部呼籲「拼經濟、拼民生、發現金」，表示國民黨團一致決議先審特別預算條例，通過後趕快發現金。質疑柯建銘抹黑國民黨泛政治化，沒有聽到行政院很急著期望這會期通過特別預算的聲音。認為柯建銘是政治算計，抹黑國民黨拖延總預算審查，反而沒說出民進黨內因內閣改組所引起的風雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言