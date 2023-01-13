被綠里長嗆紅頂商人　何志偉：大鳴大放總比背後插刀好

民進黨立委何志偉昨天出席黨主席候選人賴清德政見發表會時被綠營里長嗆聲，「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」更批評何是到中國做生意的紅頂商人。何志偉今天在立法院受訪表示，民意代表接受民意挑戰，回歸基層、傾聽基層，一個政黨要海納百川，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。

何志偉表示，民進黨執政讓支持者難過而失敗過，接下來傾聽基層的聲音，很多問題改革一步一步來，一點一滴來做，放眼全台政黨，賴清德身為準黨主席，與民眾面對面談話者是健康的，一個政黨要海納百川、聽到各式各樣的聲音，會讓政黨更有韌性。

對於同場的黨籍立委高嘉瑜也被支持者砲轟要求下台，何志偉說，公共政策上要有真實度，所有表達還是要有點溫度，能正面聆聽、傾聽都是好事。

何志偉強調，沒有小我才有大我，沒有個人才有團結，昨天場面相信大家看到會覺得民進黨是有活力的政黨，當面溝通講清楚，都比背後插刀放箭好千倍，民意如流水，民代要隨時做出改變、行動，找回價值跟初衷。