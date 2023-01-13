快訊

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

被綠里長嗆紅頂商人 何志偉：大鳴大放總比背後插刀好

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委何志偉。本報資料照
民進黨立委何志偉。本報資料照

民進黨立委何志偉昨天出席黨主席候選人賴清德政見發表會時被綠營里長嗆聲，「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」更批評何是到中國做生意的紅頂商人。何志偉今天在立法院受訪表示，民意代表接受民意挑戰，回歸基層、傾聽基層，一個政黨要海納百川，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。

何志偉表示，民進黨執政讓支持者難過而失敗過，接下來傾聽基層的聲音，很多問題改革一步一步來，一點一滴來做，放眼全台政黨，賴清德身為準黨主席，與民眾面對面談話者是健康的，一個政黨要海納百川、聽到各式各樣的聲音，會讓政黨更有韌性。

對於同場的黨籍立委高嘉瑜也被支持者砲轟要求下台，何志偉說，公共政策上要有真實度，所有表達還是要有點溫度，能正面聆聽、傾聽都是好事。

何志偉強調，沒有小我才有大我，沒有個人才有團結，昨天場面相信大家看到會覺得民進黨是有活力的政黨，當面溝通講清楚，都比背後插刀放箭好千倍，民意如流水，民代要隨時做出改變、行動，找回價值跟初衷。

何志偉 民進黨 賴清德

延伸閱讀

被支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言震撼籲心平氣和

賴清德北市政見會 全場噓高嘉瑜

回應高嘉瑜爭議 賴清德：用非事實攻擊民進黨 絕不允許

跨黨組社安網聯盟 籲改善社工待遇

相關新聞

為何選戰時不說？陳明通突提「林智堅是冤案」 吳子嘉曝原因

前新竹市長林智堅的論文抄襲風波仍未平息，而他的指導教授、現任國安局長陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。對此，媒體人吳子嘉質疑，陳明通為何不在桃園市長選戰時說，而是選擇現在才說，可能是因為他的國安局長一職已經沒有了。

被支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言震撼籲心平氣和

民進黨立委高嘉瑜昨晚出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，遭民進黨支持者嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。高...

被綠里長嗆紅頂商人　何志偉：大鳴大放總比背後插刀好

民進黨立委何志偉昨天出席黨主席候選人賴清德政見發表會時被綠營里長嗆聲，「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」更批評何是...

影／總預算與特別預算孰重? 藍綠持續角力

立法院原本今天是本會期最後一天，但國民黨團昨天協商離席拒簽總預算案協商結論，因民進黨尚未同意延會到十九日處理「發現金」法...

賴清德明台南「向黨員報告」 民進黨籲還乾淨政治環境

民進黨主席15日補選，副總統賴清德明晚將回台南本命區召開最後一場「向黨員報告」說明會，但台南近期接連發生重大事件，議長選...

邀郭台銘回國民黨？朱立倫：認同理念者都歡迎

桃園市長張善政今天陪同前總統馬英九、國民黨主席朱立倫至大溪頭寮陵寢謁陵。針對是否邀請鴻海集團創辦人郭台銘回國民黨，朱立倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。