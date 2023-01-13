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賴清德明台南「向黨員報告」民進黨籲還乾淨政治環境

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨主席15日補選，副總統賴清德明晚將回台南本命區召開最後一場「向黨員報告」說明會，台南市議會民進黨團今開記者會，呼籲黨員踴躍出來投票。記者鄭維真／攝影
民進黨主席15日補選，副總統賴清德明晚將回台南本命區召開最後一場「向黨員報告」說明會，台南市議會民進黨團今開記者會，呼籲黨員踴躍出來投票。記者鄭維真／攝影

民進黨主席15日補選，副總統賴清德明晚將回台南本命區召開最後一場「向黨員報告」說明會，但台南近期接連發生重大事件，議長選舉風波也不斷，引起部分民進黨基層不滿。市議會民進黨團今開記者會，呼籲外界勿有過度的政治聯想與揣測，盼司法盡早釐清前因後果，還給台南乾淨政治環境。

民進黨團幹事長蔡筱薇指出，許多基層對此次正副議長選舉有猜疑和失望，但多數人對於賴清德擔任黨主席很有信心，期待他帶領民進黨重新出發，民進黨基本支持者原本就敢怒敢言，充分發表心中想法，相信賴會重視基層意見，目前台南包括88槍擊案、太陽能光電等，遭特定人士抹黑、帶風向，讓人誤以為台南充斥黑金、黑道，這不應該。

蔡筱薇表示，賴清德曾擔任台南市長，過去8年執政讓市民有光榮感，希望大家15日踴躍投票，回應賴清德勇於承擔的精神。她指，之前民進黨主席補選全國投票率約16％，台南才約9％，低於全國投票率，台南對於賴清德格外重要，希望「罵完小孩後，還是要對他疼惜」。

民進黨團指出，正副議長選舉有實質過半的事實，何須有買票的動作，某些特定人士用議長選舉的過程操作抹黑政治手段，包含市民、議會、市府、檢調司法單位都受到很多壓力，搞得外界霧裡看花，但實際上只是在浪費社會資源。

針對民進黨中央提前召開廉政會，黨團強調，黨中央與廉政會應尊重黨團民主程序，也要尊重司法檢調系統的調查，避免在司法之外又讓在野黨及部分造謠人士另闢戰場，呼籲黨員要團結，用手中選票支持賴清德，也支持重整旗鼓重新出發的民進黨，重新贏回民眾對民進黨的信心。

正國會議員陳怡珍受訪時表示，2024大選就要到了，去年九合一大選民進黨選得不是很理想，因此團結是必然的，民進黨一直都是團結，希望風波爭議透過檢調調查盡快落幕。

民進黨 台南市長 賴清德

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