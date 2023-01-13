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藍主張立院延會先審特別條例 朝野今早協商

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨團上午舉行記者會主張，為回應民意、紓解民困，應延會到19日，優先審查並完備「發現金」特別條例法源，再來完成大致達到共識的總預算案。記者程遠述／攝影
國民黨團上午舉行記者會主張，為回應民意、紓解民困，應延會到19日，優先審查並完備「發現金」特別條例法源，再來完成大致達到共識的總預算案。記者程遠述／攝影

今是立法院會期表定最後一天，但總預算案協商結論國民黨團尚未簽字。國民黨團上午舉行記者會主張，為回應民意、紓解民困，應延會到19日，優先審查並完備「發現金」特別條例法源，再來完成大致達到共識的總預算案，而10點半會參加討論延會事宜的朝野協商。

行政院會昨通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍，昨草案送至立法院等待審查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨以民意優先，拼經濟、拚民生，所以主張趕快先審特別條例，讓發現金盡快啟動作業，且總預算案過往都是1月20日左右通過，沒有延遲問題，也請民進黨不要抹黑國民黨，國民黨是拚民生，「要拼政治讓老柯（指民進黨黨團總召柯建銘）去拼」。

國民黨立委謝衣鳳也指出，行政院送來的特別條例，不只發現金，還包裹1000億撥補勞健保、台電虧損，以及1000億用在「經濟社會韌性」，已超出發現金使用範圍，應該嚴格審查用途，幫人民辛苦的納稅錢把關。

謝衣鳳強調，今年總預算案已比前一年多3000億，現在又要發3800億，站在預算角度，立委們職責就是好好把關，讓錢能帶給民眾最大效果，而不是包裹許多用途卻不討論。

國民黨立委李德維則說，國民黨團經過黨團大會，有高度共識，一致決議應立即處理發現金相關特別條例，也呼籲柯建銘在內的各黨團立委，共同讓特別條例盡快審查。

國民黨 共享經濟 立法院

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