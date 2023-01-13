快訊

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍喊先審查發現金條例 柯建銘：臨時會再來也可以

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨立法院黨團喊話，先審制普發現金相關特別條例草案，再處理總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團只是在做政治操作。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團喊話，先審制普發現金相關特別條例草案，再處理總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團只是在做政治操作。圖／聯合報系資料照

立法院今天是否能順利休會，牽動內閣改組時程。對於國民黨立院黨團喊話，先審查普發現金相關特別條例草案，再處理總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團總召曾銘宗只是在做政治操作，「他看可能民進黨有一些內閣改組的問題」，所以要讓總預算案全部卡住，這是完全司馬昭之心，大家都看得懂。

曾銘宗今早仍主張，先處理普發現金相關的特別條例，再處理總預算案。柯建銘說，曾銘宗到最後這樣的行為，「他自己要負責」，因為每天都在講，先總預算案再審查特別條例，曾銘宗自己講四天可以發出來，根本不可能，緣木求魚，講清楚就好。

柯建銘說，曾銘宗只是在做政治操作，「他看可能民進黨有一些內閣改組的問題」，所以要讓總預算案全部卡住，這是完全司馬昭之心，大家都看得懂。過度的政治操作，言而無信，對國民黨不見得是好事，不要選贏了，被勝利沖昏頭，老百姓會很厭惡。

柯建銘表示，總預算案比較重要，還是政治操作比較重要，總預算案比較重要，還是特別條例比較重要，這很清楚。

柯建銘說，奉勸國民黨團，依照原始朝野共同承諾，今天趕快簽署總預算案，大家表決，「你要談特別預算，我們臨時會也可以奉陪」，但能夠走到什麼程度，大家心要有底，頂多逕付二讀，要排除朝野協商一個月，四個黨團都要同意。至於條例沒過，要怎麼編預算、閣揆還要備詢，預算還要付委，2017年立院處理前瞻基礎建設特別條例也都走過。

至於先處理特別條例，再處理總預算案，在法制層面上是否可行，柯建銘說，特別條例送到立院，也要經程序委員會排入議程，今天是延會最後一天，沒有這個議程，「臨時會再來也可以，但國民黨也要付出一點代價吧」。柯建銘也說，曾銘宗老是做政治操作，「這個總召做得下去嗎？」

柯建銘 國民黨 民進黨

延伸閱讀

「發現金」條例草案出爐 藍：需再討論主張優先處理

立法院是否延會處理發現金案 柯建銘：明朝野協商討論

邱顯智嗆他是立院習近平 柯建銘反批學黃國昌抹黑作秀

國民黨要求為論文抄襲案道歉 陳明通：林智堅的案子是冤案

相關新聞

為何選戰時不說？陳明通突提「林智堅是冤案」 吳子嘉曝原因

前新竹市長林智堅的論文抄襲風波仍未平息，而他的指導教授、現任國安局長陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。對此，媒體人吳子嘉質疑，陳明通為何不在桃園市長選戰時說，而是選擇現在才說，可能是因為他的國安局長一職已經沒有了。

被支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言震撼籲心平氣和

民進黨立委高嘉瑜昨晚出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，遭民進黨支持者嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。高...

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

隨著九合一大選落幕，許多人也紛紛猜測2024總統大選的可能人選，其中民進黨籍副總統賴清德，以及國民黨籍新北市長侯友宜，兩人頻頻被點名。對此，前民進黨立委沈富雄預測，侯友宜會贏下最終勝利。

賴清德明回本命區開座談會 黃偉哲：台南從我檢討開始

副總統賴清德明晚將在台南舉辦最後一場「向黨員報告」座談會，由於近期台南出現不少爭議事件，黨內不少基層傳出有意見，台南市長...

朱立倫頭寮謁陵：國民黨堅持走蔣經國路線

今天是前總統蔣經國逝世35週年，國民黨主席朱立倫今與黨務主管、中常委等人到桃園大溪頭寮陵寢謁陵。朱立倫表示，國民黨堅持走...

被綠里長嗆紅頂商人 何志偉：大鳴大放總比背後插刀好

民進黨立委何志偉昨天出席黨主席候選人賴清德政見發表會時被綠營里長嗆聲，「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」更批評何是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。