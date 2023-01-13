藍喊先審查發現金條例 柯建銘：臨時會再來也可以

立法院今天是否能順利休會，牽動內閣改組時程。對於國民黨立院黨團喊話，先審查普發現金相關特別條例草案，再處理總預算案，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團總召曾銘宗只是在做政治操作，「他看可能民進黨有一些內閣改組的問題」，所以要讓總預算案全部卡住，這是完全司馬昭之心，大家都看得懂。

曾銘宗今早仍主張，先處理普發現金相關的特別條例，再處理總預算案。柯建銘說，曾銘宗到最後這樣的行為，「他自己要負責」，因為每天都在講，先總預算案再審查特別條例，曾銘宗自己講四天可以發出來，根本不可能，緣木求魚，講清楚就好。

柯建銘說，曾銘宗只是在做政治操作，「他看可能民進黨有一些內閣改組的問題」，所以要讓總預算案全部卡住，這是完全司馬昭之心，大家都看得懂。過度的政治操作，言而無信，對國民黨不見得是好事，不要選贏了，被勝利沖昏頭，老百姓會很厭惡。

柯建銘表示，總預算案比較重要，還是政治操作比較重要，總預算案比較重要，還是特別條例比較重要，這很清楚。

柯建銘說，奉勸國民黨團，依照原始朝野共同承諾，今天趕快簽署總預算案，大家表決，「你要談特別預算，我們臨時會也可以奉陪」，但能夠走到什麼程度，大家心要有底，頂多逕付二讀，要排除朝野協商一個月，四個黨團都要同意。至於條例沒過，要怎麼編預算、閣揆還要備詢，預算還要付委，2017年立院處理前瞻基礎建設特別條例也都走過。

至於先處理特別條例，再處理總預算案，在法制層面上是否可行，柯建銘說，特別條例送到立院，也要經程序委員會排入議程，今天是延會最後一天，沒有這個議程，「臨時會再來也可以，但國民黨也要付出一點代價吧」。柯建銘也說，曾銘宗老是做政治操作，「這個總召做得下去嗎？」