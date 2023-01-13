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2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）。 圖／聯合報系資料照片

隨著九合一大選落幕，許多人也紛紛猜測2024總統大選的可能人選，其中民進黨籍副總統賴清德，以及國民黨籍新北市長侯友宜，兩人頻頻被點名。對此，前民進黨立委沈富雄預測，侯友宜會贏下最終勝利。

針對2024總統大選，假設賴清德對上侯友宜，誰的勝算會比較高？沈富雄昨（12）日在節目《品觀點》中表示，「我已經預測，票開出來，就是侯友宜」。

沈富雄提到賴清德面臨的五大困境，首先短期內要V型反轉非常困難，（九合一大選）掉下去的人並不是變成中性選民，而是跑到藍營那邊，形成對藍營的黃金交叉，甚至還贏賴清德1%。因此，要把這些人找回來是非常不容易，況且還有新竹和桃園可能的弊案，以及被台南的黑金問題困住。

沈富雄接著談到「抗中保台」，賴清德現在已經改成「和平保台」，人家問他為什麼？他又講說和平是目的、抗中是手段，這些都是比侯友宜沒說還慘。第三，沈富雄認為賴清德沒有辦法面對自己的基層，因為他到各地去向黨員報告時，所有基層對於他的責難，跟側翼的講法完全一樣。

沈富雄預設自己是賴清德，那他就會說「各位親愛的黨員朋友、各位基層朋友，如果我照你們所說的照做，那就不用選了」。基層的想法就跟側翼一樣，所以他的結論就是，「基層是不收錢的側翼，而側翼是收錢的基層」。

第四，沈富雄坦言2023年是經濟衰退年，人民的消費能力倒退，投票的心情不會好。最後，他透露對手「侯X配」的力道超強，這是賴清德屋漏偏逢連夜雨，運氣不好，「不能說已經無望，但舉步維艱！尤其是前三項完全是內因性的困境，敵人就是自己，怪不得任何人」。

賴清德 沈富雄 侯友宜 國民黨 民進黨

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