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被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

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被支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言震撼籲心平氣和

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
副總統賴清德昨晚舉行台北市「向黨員報告-政見發表會」，立委高嘉瑜（左）一到會場即遭黨員狂噓，發言時更是數度遭嗆聲，許多黨員發言時更是呼籲開除高嘉瑜。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德昨晚舉行台北市「向黨員報告-政見發表會」，立委高嘉瑜（左）一到會場即遭黨員狂噓，發言時更是數度遭嗆聲，許多黨員發言時更是呼籲開除高嘉瑜。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委高嘉瑜昨晚出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，遭民進黨支持者嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。高嘉瑜今天在立法院受訪表示，昨天場面確實震撼，每個人愛民進黨的方式很不一樣，大家有不同想法，如何讓民進黨更好，尊重包容，但也希望大家心平氣和，努力想出一個方法，讓民進黨更好。

高嘉瑜昨天從進場到黨員發言階段，民進黨支持者整場大噓「下台」、「背骨」，要求賴清德開除高嘉瑜、台北市議員王世堅黨籍，場面火爆。

高嘉瑜今天受訪表示，參加座談會的都是資深黨員，代表深綠支持者的心聲，這些聲音必須傾聽理解，某種程度來說，就是一群最忠貞支持民進黨的人，無論如何都愛護民進黨。

高嘉瑜強調，不希望民進黨只有一種聲音，對於某些人來講無法接受她提出的論述，但台灣是多元民主的社會，被教導成可以有多元想法，有什麼就講什麼。

高嘉瑜說，每個人愛民進黨的方式很不一樣，怎麼讓民進黨更好，尊重包容，黨要越來越大，要達成共識一起前進，會努力溝通，希望大家心平氣和，一起努力找出讓民進黨更好的方法，把黨做大。

民進黨 高嘉瑜 賴清德

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