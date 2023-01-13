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為何選戰時不說？陳明通突提「林智堅是冤案」 吳子嘉曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
國安局長陳明通。 圖／聯合報系資料照片
國安局長陳明通。 圖／聯合報系資料照片

前新竹市長林智堅的論文抄襲風波仍未平息，而他的指導教授、現任國安局陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」。對此，媒體人吳子嘉質疑，陳明通為何不在桃園市長選戰時說，而是選擇現在才說，可能是因為他的國安局長一職已經沒有了。

吳子嘉昨（12）日在節目《關鍵時刻》中表示，陳明通當時只要在桃園市長選戰中，勇敢地跟今天一樣站出來的話，林智堅就活了。不過，陳明通把林智堅搞掉以後，卻又突然間跑出來寫祭文。

陳明通為什麼不在桃園市長選戰時說這些話，而是現在才要說？吳子嘉認為是因為陳明通要走人了，「國安局長沒得做了，他完了，他就跟你拚了」。他提到陳明通當時不願意做，是因為如果做了，國安局長的位置可能會出問題，但現在國安局長可能沒得做了，所以他開始豁出去，反正也沒損失。

吳子嘉坦言，所以陳明通今天說這些話，「我高度懷疑，國安局在這一次的改組當中，因為如果說今天改組已經是定型的話，那所有重要的閣員離職，其實私下的溝通都已經開始了，不可能到2月1日再搞吧！」因此，他大膽猜測，陳明通之所以會發這個文出來，就代表他的國安局長要離職，所以這可說是他任上最後的一擊，他的國安局長職位可能沒有了。

國安局 陳明通 吳子嘉 林智堅

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