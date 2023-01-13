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選新北？2024當副手？江啟臣：現階段不用幫我投履歷

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委江啟臣（右）今天在王淺秋（左）主持的中廣新聞網「千秋萬事」談時事。圖／取自中廣新聞網Youtube
國民黨立委江啟臣（右）今天在王淺秋（左）主持的中廣新聞網「千秋萬事」談時事。圖／取自中廣新聞網Youtube

2024總統大選倒數一年，媒體日前報導，新北市長侯友宜有意挑戰2024總統大選，計畫讓國民黨立委江啟臣「接棒」。江啟臣上午在廣播節目中重申，他沒有和侯友宜談過，「報載那些事情，也不是事實」，他說，希望九合一大選展現出的團結，能延續到2024年，至於是否也可能是2024年副總統人選，他苦笑，「現階段不用幫我投履歷」。

對於心目中是否有2024最佳人選，他重申要回到制度。但他也說，影響民意最重要的兩件式，一個是人、一個是政策，不是政黨。當國民黨是在野黨時，資源有限，就必須負責提出對的人，他也強調，民主機制是「願賭服輸」，「團隊贏了，個人就贏了」。

侯友宜頻被點名參選總統，日前傳出江啟臣也被點名將接棒新北市長大位，江啟臣多次澄清是外界臆測。他上午在王淺秋主持的中廣新聞網「千秋萬事」重申，「我跟侯市長沒有談過」，外面有這些聯想他不意外，畢竟他本來就是新北女婿，在新北住了一段時間，家人也跟新北有關，但「報載那些事情，不是事實」，沒有談過，而且有很多假設前提。

他說，他自己的規畫是，四年前參加過台中市長內部初選，那次沒有成功、因此支持台中市長盧秀燕，之後就一路把工作做好，「選民支持、就全力報答，把立委做好，真的沒有想到其他事情」，他強調，「這次就是全力輔選」，讓台中更好，讓盧高票連任，他也與有榮焉。

江啟臣說，九合一大選呈現的是難得一見的團結，「希望能夠延續到2024年」，他說，國民黨在經過幾次失敗後，除了支持者有得到教訓或經驗，壓力也逐漸由下而上，給掌握黨機器、從政者壓力，但不允許分裂，一定要團結；至於王淺秋問他本來也可能是以副手參選2024？江苦笑，「現階段不用幫我投履歷」

至於孫文學校總校長張亞中表態參選，江啟臣認為，不管國民黨人選是誰，最重要的是「要能贏」，勝選基礎是民意，就很清楚「民主時代若要勝選，就要得到多數、過半民意的支持」，才有可能勝出。這是最大的目標，在此之下，國民黨如何推出勝選、民意支持度高的，要有機制。

他說，外界最喜歡罵國民黨「不團結」、「各懷鬼胎」，這也愈加讓人認為國民黨提名機制上，應該有公開公正透明的制度，「無論總統、立委、縣市長都是」。

他也強調，「這套制度有賴黨中央」，近期內就要思考，「制度與最後人選的結果是兩件事」，不見得有人會來報名，但若有人報名、卻沒機制時，會比較麻煩。

新科立委王鴻薇日前拋出將民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘納入國民黨2024總統大選民調的想法。江啟臣說，這要看民調目的是什麼，若只是參考民調，納入誰都沒問題；但若是黨內初選機制民調，這就有可能在政治上的現實考量，「這點黨內要有共識」。

對於「藍白合」，他說，國民黨和在野黨合作，在議題、國會上沒問題，但在選舉上，光是九合一選舉就不容易。「理想面當然希望在野大結合，但現實面能否做得到，恐怕要很現實的考量。」他說，尤其九合一選舉後，若國民黨大敗，（藍白合）可能性當然提高；但民進黨大敗，國民黨員會認為，為什麼不挺自己的候選人？

「但郭台銘比較單純」，江啟臣說，郭台銘是無黨籍、過去曾回國民黨，現在要不要回來，要郭決定，這和政黨之間的合作不同，「他是一個人，不是政黨」，有不同想法與安排存在。對國民黨最重要的還是內部整合、凝聚，比去尋求外部合作，優先順序更前面。

他說，他最近和郭台銘沒有接觸，但郭現在是無黨籍，「個人可以做很多決定，是否要加入任何政黨、是否有興趣要選」，他認為，「郭個人的考量會佔絕大多數」。

國民黨 新北市長 江啟臣

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