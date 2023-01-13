【專家之眼】中美博弈下 沙烏地阿拉伯再次走鋼索

對國人而言，與沙烏地阿拉伯的全面往來關係，應該仍記憶猶新的；從中沙大橋的貸款興建，友好農耕團與中華工程顧問公司的技術提供，一路到有台大醫療團，進入到首都利雅德的親王醫院，輪番駐診和現地做示範教學。

於上個世紀的八零年代，伊朗柯梅尼政權的成立，一度成為美國卡特總統的政治包袱！其後，伊朗與伊拉克發生兩伊戰爭，期間不僅要有沙國與美國輪番上陣，調停介入；過程當中，於兩伊軍力的再平衡，以及扶持下一個親美政權的投機考量之下，美國與沙國的關係時而緊繃對峙、偶而可能要瀕臨絕裂。

美、沙兩國交情匪淺，當然有在中東和平的利益與促成願望；但更多時候，因為策略性選擇的支持對象，甚而替換彼此的扶持對口，隨著兩伊局勢的演變自然不斷產生角色對立，雙方偶而也會有直接衝突。

尤其是在1985年前後，兩伊戰爭的當兒順勢開啟中國大陸與沙烏地阿拉伯的軍事接觸。在軍火供應的取得上，當時沙國需要有美國以外的替代來源；同時，因著回教信仰所必要的麥加朝聖，中國大陸與沙國也不斷擴大民間交流。因而順勢啟動了兩國在貿易活動的促進，以及後續洽談、展開的外交關係！

即使在台、沙有外交關係的最後幾年間，派遣退役的空軍健兒到沙國參與對葉門內戰的管控，相信是國人的共同記憶之一。終而在1990年，沙、台結束近半個世紀的正式外交，那段始於1946年的雙邊承認與使領館的陸續設立。

有趣的觀察卻是：在去年年底，因著習近平主席回訪沙國國王，一時間讓歐美主要智庫與媒體報導，紛紛著眼於中美地位的消長，以及石油戰略、人民幣價值和中沙經貿結盟的彼此拉抬。更逗趣的是，主要的涉台專家與派駐在東亞的媒體人，像是德國馬歇爾基金會的亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)，也紛紛跳入此一熱門話題來！

回溯過去五十年間，從石油美元的建立、產油國組織的調節供需，一路到美沙聯手打擊在中東地區的極端教義組織；必須承認的是，沙國的和戰手法、多方交結與切入時機，都能精準掌握和確認了其不可或缺的夥伴角色。出手的重點，就是要能贏回國家尊嚴與對中東地區的平衡維穩；而美、沙雙邊關係的重中之重，自然就是在石油價格的管理與在軍事關係上的不斷強化。

換言之，沙國的戰略考量與工具運用，出手時機都很精準且目標一致：一旦對美國的信任感和所能取得支持旦有降低，立馬要強化其政經槓桿的調度。因此，拉抬尚處於第二順位的相關國家，類似於獨立之初、二戰之前與美國的關係；甚至是挑釁與衝撞和美國所建立的能源體系，為維護其戰略地位與長遠利益做考量，都是必要且是不得不的積極手段。

總之，再次遊走鋼索的沙國，藉以深化其在多邊關係的經營與漸次推進；此番更多了一張以王儲經歷與年紀尚輕，所開展的美、沙拉鋸！沙國國王的預作傳承安排，讓37歲的穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）獲任為總理，反而有了在全球親和形象的提升，與在政策出牌深度上的不可預料性！更能從容展現其國家的自主意願，與遂行以國際關係所做成的避險安排。

沙國看似在中、美兩強的殊死爭奪之間，預做押寶；究其實，正是其自獨立建國以來，立國精神與重大的外交成就。既有助於取得中東局勢的主動權，和在地緣政治與中美俄三方依存關係上，有在未來動態的掌握與再次平衡。