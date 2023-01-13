【專家之眼】放棄武統vs.放棄台獨

民進黨在去（2022）年的「九合一」選舉大敗，主因之一是民進黨的「抗中保台」牌失效，選民恐懼戰爭，而不支持民進黨。民進黨現在改喊「和平保台」，但各界看法認為民進黨的去中、仇中、抗中及反中的本質沒有改變，即使喊「和平保台」，也改變不了可能引起大陸發起「武統」戰爭的可能。

賴清德面對質疑，對外解釋説，「和平保台」「不過是手段」和「抗中保台」差不多，都是為了維持台海和平穩定，促使大陸「放棄武統」。這是種「迂迴話術」，其實仍回到「抗中保台」的原點，賴期待用這種「話術」，可以消除台灣民眾，在蔡英文執政下，持續挑釁中共，引發大陸機、艦不斷擾台，造成對戰爭的憂慮或恐懼，而因此撤回對民進黨或賴清德競選總統的支持。

絕對不承諾放棄武統，是大陸對台政策的底線之一。習近平在中共20大致詞時，他的說法是：「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

事實上，大陸把民進黨任何形式的台獨主張或倡議，以及「切香腸式」的漸近台獨，都看成和「和平統一」水火不容。所以賴清德畫蛇添足式的話術，大陸的網路評論立即有人提出「民進黨放棄台獨，大陸或有可能承諾放棄武統」。

兩岸自1987年11月開始開放探親旅遊以來，台灣研究兩岸的學者專家和大陸涉台官員及學者，在討論兩岸合作、整合或統一的問題時，就是糾結在大陸不願承諾「在解決台灣問題上放棄使用武力」。即使在研究或研擬簽署「兩岸和平協議」條文時，對於大陸是否放棄武力一項，陸方也有保留。大陸方面在放棄武統上的實際考慮是美國軍售台灣（代表著外國勢力的干涉），以及民進黨的台獨黨綱下，所可能幻化成的各型各式台獨。

從博奕理論來看，民進黨搞台獨，中共喊武統及决不放棄武力解決「台灣問題」，比較類似美國和前蘇聯冷戰核子對峙狀態下，相互保證毀滅（mutual assured destruction, MAD）下的核戰危機，但因此反而造成恐怖平衡（balance of terror）。這也是現下俄烏戰爭中，普丁口口聲聲要動用核武，但各方判斷，因為相互保證毀滅下，狂人的失控機率十分低，不會實際發生核戰的原因。

長期以來筆者一直認為，台獨和武統之間，比較不是核子戰爭相互保證，會完全摧毀對方的博奕，因為前提是：雙方必須擁有完全毀滅對方的能力。

不要説過去台灣和大陸彼此並沒有完全毀滅對方的能力，就算現在，在今年1月9日美國智庫CSIS（戰略和國際研究中心）剛剛發佈的兵推（wargaming），中共在2026以傳統軍事力量進攻台灣，在設定各種前提條件下，最後陸美比較是兩敗俱傷，其實就算是中方受創比較嚴重，但美方也可能是一場「得不償失」的勝利。所以中美之間以傳統戰爭來講，不會是MAD。而陸方也不可能保證完全毀滅台灣，雖然CSIS兵推結果台灣的地面部隊，機、艦隊可能全毀，而基礎設施及經濟也會重創。

因此個人以為台獨和武統之間，反而比較像博奕理論中的「囚徒困境」。兩個犯人被隔離審訊，如果彼此都不認罪，檢方因為證據不足，只能放棄起訴。但如果其中一個認罪，另一個不認罪，認罪者可以轉成污點證人，獲判無罪，被出賣的不認罪者，重判10年。如果兩個犯人都認罪，等於是出賣對方，但雙方都各自認罪，只會被輕判1年。所以博奕理論在「囚徒困境」賽局中的玩家（players），理性的抉擇是「出賣」對方，換取輕判。這當然是因為「玩家」彼此之間的「信賴」不足，而雙方不能溝通下（在囚徒困境中不會讓他們串供），理性的計算。

其實，「囚徒困境」的「困境」是囚犯彼此資訊不足。如果兵推到實際的兩岸關係上，在資訊透明下，假定民進黨或主張台獨者先放棄台獨（這裡可以理解成「讓步」，而不是囚徒困境中的「背叛」），才有可能要求大陸承諾放棄武統（陸方也做出讓步）。

問題是民進黨願意公開放棄台獨嗎？美國願意放棄逼迫台灣成為類鳥克蘭的美中對抗戰略中的「卒子」（pawn）嗎？而陸方也願意在民進黨放棄台獨下，採取「信賴」而承諾放棄武力解決「台灣問題」嗎？如果以上皆非，結果仍然是中美之間必須一戰，戰場就在台灣，可能如CSIS兵推所説，2026年就是大限之年。