聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回：早
今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日，蔣經國孫子、台北市長蔣萬安今一早6時20分許就抵達大溪謁陵，待了約25分鐘後才離開，不過在鞠躬緬懷轉身準備要離開時，只見他右手微微拭淚，面對媒體詢問則僅揮手說了一聲「早」，便上車快速離去。
桃園市長張善政則會在稍晚的8、9點分別陪同前總統馬英九及國民黨主席朱立倫謁陵。
蔣萬安一早六點多未有其他黨政人物陪同，獨自前往大溪謁陵，全程不開放媒體進入拍攝，不過只見他鞠躬緬懷後轉身離去時拭淚。
蔣萬安待了約25分鐘後離去，面對因「兔來萬安」門聯，遭認為「我們熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟」，台北市議員王世堅說他可考慮在市政府一樓大廳，立一尊蔣萬安銅像，對此蔣萬安僅回應「早」，便上車快速離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言