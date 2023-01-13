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獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回一個字

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獨赴大溪謁陵25分鐘離去時微微拭淚 蔣萬安僅回：早

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日蔣萬安今一早6時20分許就抵達大溪謁陵，不過在鞠躬緬懷轉身準備要離開時，只見他右手微微拭淚。記者翁唯真／攝影
今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日蔣萬安今一早6時20分許就抵達大溪謁陵，不過在鞠躬緬懷轉身準備要離開時，只見他右手微微拭淚。記者翁唯真／攝影

今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日，蔣經國孫子、台北市長蔣萬安今一早6時20分許就抵達大溪謁陵，待了約25分鐘後才離開，不過在鞠躬緬懷轉身準備要離開時，只見他右手微微拭淚，面對媒體詢問則僅揮手說了一聲「早」，便上車快速離去。

桃園市長張善政則會在稍晚的8、9點分別陪同前總統馬英九及國民黨主席朱立倫謁陵。

蔣萬安一早六點多未有其他黨政人物陪同，獨自前往大溪謁陵，全程不開放媒體進入拍攝，不過只見他鞠躬緬懷後轉身離去時拭淚。

蔣萬安待了約25分鐘後離去，面對因「兔來萬安」門聯，遭認為「我們熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟」，台北市議員王世堅說他可考慮在市政府一樓大廳，立一尊蔣萬安銅像，對此蔣萬安僅回應「早」，便上車快速離去。

面對媒體詢問台北市議員王世堅說他可考慮在市政府一樓大廳，立一尊蔣萬安銅像，對此蔣萬安僅回應「早」，便上車快速離去。記者翁唯真／攝影
面對媒體詢問台北市議員王世堅說他可考慮在市政府一樓大廳，立一尊蔣萬安銅像，對此蔣萬安僅回應「早」，便上車快速離去。記者翁唯真／攝影

蔣萬安 台北市長 馬英九

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