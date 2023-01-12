回應高嘉瑜爭議 賴清德：用非事實攻擊民進黨 絕不允許

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德晚上出席台北市「向黨員報告」座談會。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德晚上出席台北市「向黨員報告」座談會。記者蘇健忠／攝影

民進黨九合一敗選至今一個多月，黨內氣氛低迷，尤其立委高嘉瑜及台北市議員王世堅等直指政府行政失能，許多黨員不滿砲口對內，要求開除黨籍。副總統賴清德今天在黨員座談會表示，關於黨紀問題，他認為，大家都是政治工作者，「有用的工作多做一點絕對沒錯，沒用的話就少講幾句比較好」，獲得台下掌聲。

民進黨主席補選將於15日投票，唯一登記參選的賴清德舉行「向黨員報告」座談會全國巡迴，今天在台北市劍潭活動中心登場。北市立委高嘉瑜、何志偉、吳思瑤及不分區立委吳玉琴及林楚茵陪同出席，但高嘉瑜從一進場就遭砲轟，台下頻喊「下台」，並比出「倒讚」手勢。

有黨員表示，最近有很多批評黨內的言論，並向賴清德說，「這些人如果你不處理，我不知道你選這個黨主席要幹嘛」，黨員也不滿有言論批評桃園市前市長鄭文燦、衛福部前部長陳時中及行政院長蘇貞昌。黨員也說，「15日你當選，這些人說的話全部都要算在你頭上，就是這樣。」

賴清德隨後回應，大家都是政治工作者，「有用的工作多做一點絕對沒錯，沒用的話就少講幾句比較好」。公職人員為民喉舌是天職，所以黨中央不會封口，但民進黨執政不是不能批評，民進黨是大鳴大放的政黨，「但如果繼續用非事實的東西來攻擊，絕對不允許。」

民進黨 賴清德

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