前駐美代表沈呂巡今告別式 柯文哲提鮮為人知事蹟

今天是前駐美代表沈呂巡告別式，前總統馬英九、前外交部長胡志強、前北市長郝龍斌等人都到場送別。民眾黨主席柯文哲在臉書發悼念文，指沈呂巡言行都展現優秀外交官的風骨、智慧及愛國的忠誠，「哲人日已遠，典範在夙昔」向沈表達最崇高的敬意。

柯文哲表示，6日聽聞沈呂巡逝世消息很震驚，看到前駐印度大使翁文祺寫的悼念文，提及一個鮮為人知的故事，讓他十分感動。柯文哲說，翁文祺提到2011年1月沈呂巡擔任外交部政務次長時應邀到印度訪問，經沈同意後改變行程，一起搭機到位於蘭伽的中華民國駐印軍墓園掃墓，墓園殘破失修，沈呂巡看在眼中，返台後協助斡旋修墓經費。

事後國防部長高華柱特發8百萬元支應，同年12月墓園興均，佛光山加爾各答妙如法師率兩代顧墓僑胞和僑眾，連夜搭乘火車到場灑淨，國防部也派常務次長熊湘台到場陪祭，柯文哲臉書轉述翁文祺文章內容「晴空朗日下，國旗飄揚，眾人以辦喜事的心情撫慰當年為了抗戰在印度捐軀的將士英靈，心願完成，無不欣喜」。

柯文哲說，除此之外，沈呂巡還有許多令人稱道的事蹟，例如2010年印裔英商林克穎酒醉肇事逃逸，撞死送報孝子黃俊德，當時的沈呂巡是駐英代表，多方奔走，終於讓肇逃的林克穎在英國服刑監禁。

柯文哲表示，沈呂巡2015年擔任駐美代表時，在雙橡園舉行了台美兩國斷交後首次的元旦升旗典禮，「凡此種種，都表現出一個優秀外交官的風骨、智慧，以及熱愛國家的忠誠，體現出身為一個中華民國外交使節的人格風範」。