前駐美代表沈呂巡告別式 民眾黨秘書長周竹台憶老長官難掩悲痛

前駐美代表沈呂巡今舉行告別式，前總統馬英九偕夫人周美青出席緬懷，待到儀式最後一刻才離開；包括前外交部部長胡志強、前北市長郝龍斌等政要和外交人士都到場送行。民眾黨秘書長周竹台憶及老長官，難掩悲痛。

周竹台今天接受本報採訪時表示，2015年初他擔任外交部國際組織司司長，曾率隊到華府與美國務務院舉行雙邊會談，沈呂巡大使當時在一旁督軍，由於我方準備充分，讓美方感動並高度重視，允全力協助我方訴求。

憶及當時情景，周竹台說，那次會談的議題和台灣參與國際組織活動相關，會後治軍嚴謹的沈呂巡一再肯定團隊表現，並且特別讚賞時任駐紐約辦事處組長歐江安（新任駐紐西蘭大使）、國際組織司科長關友鈞兩位團員。