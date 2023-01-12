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賴清德座談會台北場爆火花！高嘉瑜進場就遭砲轟 狂被喊「下台」

前駐美代表沈呂巡告別式 民眾黨秘書長周竹台憶老長官難掩悲痛

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。 記者杜建重／攝影
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九和夫人周美青到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。 記者杜建重／攝影

前駐美代表沈呂巡今舉行告別式，前總統馬英九偕夫人周美青出席緬懷，待到儀式最後一刻才離開；包括前外交部部長胡志強、前北市長郝龍斌等政要和外交人士都到場送行。民眾黨秘書長周竹台憶及老長官，難掩悲痛。

周竹台今天接受本報採訪時表示，2015年初他擔任外交部國際組織司司長，曾率隊到華府與美國務務院舉行雙邊會談，沈呂巡大使當時在一旁督軍，由於我方準備充分，讓美方感動並高度重視，允全力協助我方訴求。

憶及當時情景，周竹台說，那次會談的議題和台灣參與國際組織活動相關，會後治軍嚴謹的沈呂巡一再肯定團隊表現，並且特別讚賞時任駐紐約辦事處組長歐江安（新任駐紐西蘭大使）、國際組織司科長關友鈞兩位團員。

周竹台說，會後隔天一早沈呂巡將所有團員找到駐美國代表處，和該處分享台美會談心得，「被外交部最嚴格的長官肯定，讓所有團隊成員終身難忘」。這個月6日聽到沈呂巡辭世消息非常難過，除懷念沈大使的風範，也想告訴他「我們會接棒」，請他一路好走。

民眾黨秘書長周台竹。 記者曾原信／攝影
民眾黨秘書長周台竹。 記者曾原信／攝影
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九（左）和久未公開露面的夫人周美青（左二）到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。 記者杜建重／攝影
前駐美代表沈呂巡今下午在台北第一殯儀館舉行告別式，前總統馬英九（左）和久未公開露面的夫人周美青（左二）到場致哀，並全程參與，直到目送棺木離去。 記者杜建重／攝影

沈呂巡 外交部 團隊

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