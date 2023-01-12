羅智強不選桃園第一選區立委原因曝 最有可能選這兩區

總統府前副秘書長羅智強今晚接受電台專訪，明確表示不選桃園市龜山區立委（第一選區），要把機會讓給現任無黨籍市議員牛煦庭。羅智強也表示，無論在台北或桃園市選立委，都不會挑戰有國民黨現任立委的選區，春節過後會宣布答案。

按羅智強提出的立委選區選項條件，桃園市最有可能在第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園全區）、第六選區（八德、大溪、復興全區、中壢部分里），不過第六選區前立委孫大千幾經開始行動，還有議長邱奕勝也在地方明確拜託支持姪子邱繼泰，國民黨雖然還沒有公布初選辦法，也還沒有開始協調，但是黨內激烈競爭已檯面化。

羅智強接受電台主持人黃暐瀚專訪，他說，現在戶籍還是在桃園市龜山區，確實龜山很多朋友希望他選龜山區立委，但用排除法的話，他應該不會選這區立委，黃暐瀚反問「確定？是因為小牛（牛煦庭）嗎？」，羅智強答覆「對對對，煦庭的緣故」。

羅智強說，當初宣布要選桃園市長時，牛煦庭是第一位站出來挺他的桃園市議員，那段時間非常幫忙，也是年輕優秀的議員，很多網友都認識牛煦庭，他覺得牛煦庭將來也會是政壇的一顆新星，牛若有志角逐龜山區立委，當然會支持。

由於牛煦庭是無黨籍議員，羅智強認為，接下來在野整合有可能結盟。主持人接著說出「支持牛煦庭、羅智強不選龜山立委」的口號，羅智強笑得開心不否認，也透露他一開始就排除選龜山立委，他的答案很明確。

會不會到桃園其他5個選區選立委？羅智強說他春節過後會跟大家報告他的決定，很多好朋友希望他進軍國會，他有聽到這個聲音，但是在哪一個選區選，他現在只能說不只考慮一個選區，還有幾個選區在評估。他要和總統大選一起評估，思考在哪一個立委選區，可以扮演最好的角色和總統大選連動，所以說要在農曆年後決定；因為那個時候政治局勢也會比較穩定，就比較知道下一步該怎麼走。

羅智強後面還強調不管在桃園華還是台北市選立委，都有不打算挑戰現任（國民黨）立委的打算。

專訪節目結束後，牛煦庭也在臉書回應羅智強對他的支持，表示「再次謝謝強哥的祝福，我深感榮幸」，他強調機會留給準備好的人，而現在的目標，是讓自己成為那個準備好的人，「這個農曆年，家庭會議，又有新的討論主題了」。