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賴清德向黨員報告座談會台北場 高嘉瑜、何志偉陪同出席遭轟「下台」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨主席補選將於15日投票，唯一登記參選的副總統賴清德舉行「向黨員報告」座談會，今天在台北市劍潭活動中心登場。北市立委高嘉瑜何志偉、吳思瑤及不分區立委吳玉琴及林楚茵陪同出席，但高嘉瑜從一進場就遭砲轟，台下頻喊「下台」，並比出「倒讚」手勢。

有黨員表示，最近有很多批評黨內的言論，並向賴清德說，「這些人如果你不處理，我不知道你選這個黨主席要幹嘛」，黨員也不滿有言論批評桃園市前市長鄭文燦、衛福部前部長陳時中及行政院長蘇貞昌。黨員也說，「15日你當選，這些人說的話全部都要算在你頭上，就是這樣」。

隨後何志偉發言，台下批評不斷，何志偉說，大家心聲他都聽到了，台下直嗆「有嗎」。但何志偉也有支持者，導致兩邊互嗆。

接著高嘉瑜發言，台下不停鼓譟，要求高嘉瑜下台，高嘉瑜說，「身體比較重要，你們不要再生氣了，你們很有活力，要用這個活力繼續支持民進黨；我今天可以站在這裡是因為民進黨願意給年輕人機會」。

高嘉瑜 何志偉 民進黨 賴清德

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