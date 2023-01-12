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【即時短評】四大公子就戰鬥位置 繼續牽制侯友宜2024？

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨消息人士指出，黨內「中生代四大公子」的交通部前部長林佳龍（右二）、桃園市前市長鄭文燦（左）可能出任府院高層職務。圖／本報資料照片
民進黨消息人士指出，黨內「中生代四大公子」的交通部前部長林佳龍（右二）、桃園市前市長鄭文燦（左）可能出任府院高層職務。圖／本報資料照片

民進黨政府傳出將內閣改組，不少敗選者或交棒失敗者都將入閣或入府，不禁讓人聯想「戰鬥內閣」是否為2024年選舉做準備。國民黨方面，新北市長侯友宜被外界看好參選2024年總統大選，但他的市政過去即屢被中央刁難，如今新任期又逼近大選，難保蔡政府不會再藉中央政府之名打壓侯友宜，以牽制侯參選2024年。

民進黨人士指出，行政院長蘇貞昌將交棒前副總統陳建仁，至於被認為黨內「中生代四大公子」的交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安等人，也可望接下府院要職，為即將到來的2024年大選組「戰鬥內閣」不言而喻。

回顧蔡政府原由無黨籍學者林全出任院長，後來2018年選前及敗選後，也分別由台南市前市長賴清德「落跑」、前行政院長蘇貞昌「回鍋」來擔任，兩人不少政治性言論，甚至還在政策推行時做政治考量。

其中尤其以藍營聲量最大的侯友宜與蘇貞昌間的角力最為明顯，比如中央在板橋特專三用地上遲遲不動工；又比如淡北道路的核定特別慢，核定時間點就在提名林佳龍參選市長之後，很難以不讓人懷疑有政治考量。

林佳龍當初被外界認為到新北參選市長是要牽制侯友宜，讓侯嬴的難看就算達標，如今侯友宜成為國民黨2024年總統可能人選，在接下來的任期內，若由林成為府院高層，再加上「幾位公子」與侯的新仇舊恨，難保不會在侯接下來任期內針對公共工程刁難。

又比如近期的基隆捷運，中央不只卡汐東線，還想讓新北市府為基捷背鍋。新北統籌分配款少，人口卻是最多，境內許多大型公共建設需要中央核定及補助，中央收稅出錢本是應該，但在選舉期間還一副「廣施恩惠」的樣子，實在叫人作嘔。

雖然2024年總統大選即將到來，但侯友宜自己也說「市政最重要」，看得出短期內市政仍是核心，且也要拿得出新北成果，才能說服全國民眾支持，侯接下來無論在市政或更上層樓，恐都要設法面對民進黨「戰鬥內閣」。

新北市長 侯友宜 內閣 民進黨

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